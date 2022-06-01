В Merlion сформирован стек наиболее востребованных отечественных программных продуктов

Компания Merlion сформировала стек программных продуктов и платформ от отечественных разработчиков. Он доступен на сайте по импортозамещению rus.merlion.ru в разделе «Демо». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Со всеми решениями можно ознакомиться как онлайн, так и офлайн (на площадке Merlion) – для этого следует выбрать интересующие решения, кликнуть «Запросить демонстрацию» (для каждого решения необходима отдельная предварительная запись). Специалисты технического центра Merlion в индивидуальном порядке свяжутся с отправителем формы и проведут бесплатную демонстрацию: подробно представят функционал решения, ответят на все технические вопросы, помогут сориентироваться в многообразии предложений и принять решение в интересах бизнеса партнера.

Есть возможность проведения совместной демонстрации решения для партнера и его заказчика.

Уже сейчас в разделе «Демо» доступны демонстрационно-испытательные среды от российских разработчиков программных продуктов: Astra Linux, CommuniGate Pro, “Мойофис.стандартный», «Р7-офис редакторы документов», RuBackup, «Ред ОС», ISPsystem и др. Каталог решений постоянно пополняется.

Также команда Merlion работает над созданием нового раздела «Подобрать решение», где можно будет сравнить иностранных вендоров (hard) с российскими производителями и подобрать аналоги – также с помощью специалистов технического центра. О запуске раздела будет сообщено дополнительно.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.