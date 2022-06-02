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Минцифры и МВД согласовали план запуска сервиса предъявления водительского удостоверения в приложении «Госуслуги авто»

Минцифры России и МВД России согласовали план запуска сервиса по предъявлению водительского удостоверения в приложении «Госуслуги авто».

В планах – обеспечить разработку сервиса до конца 2022 г. В настоящее время Минцифры совместно с МВД активно ведут проектирование сервиса.

Сейчас в «Госуслуги авто» уже можно предъявлять СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Схожая функциональность будет лежать и в основе предъявления электронного водительского удостоверения. Информация о нем будет загружаться из витрины данных ГИБДД в мобильное приложение и предъявляться в виде QR-кода.

Приложение «Госуслуги авто» работает и офлайн, сохраненное в приложение электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету.

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