«Ситидрайв» разрешил всем пользователям заранее заказывать автомобиль для аренды

«Ситидрайв» открыл доступ к заказу автомобиля ко времени для всех пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

Новая услуга на рынке каршеринга позволяет заранее заказать автомобиль на конкретное время и место. Ранее сервис представил бета-версию новой опции для московских пользователей с самым высоким уровнем в программе лояльности сервиса.

«Мы успешно протестировали новую функциональность в приложении и готовы расширяться дальше. Это принципиально новый подход к аренде в отрасли каршеринга, который, несомненно, будет востребован пользователями. В дальнейшем мы будем думать над расширением пула автомобилей и увеличению временных промежутков», – отметил Алексей Сергеев, генеральный директор «Ситидрайва».

Теперь опция доступна всем пользователям из Москвы и Санкт-Петербурга вне зависимости от их уровня в программе лояльности. Заказать автомобиль можно на утро с 07:00 до 10:00 в рамках зелёной зоны и по пакетному тарифу от 6 часов.

Автомобиль будет на месте за 20 минут до времени, выбранного при заказе, и по возможности максимально близко к указанному адресу. По факту прибытия авто на место пользователь получит уведомление, и далее начнутся бесплатные минуты на дорогу и осмотр – всё как при обычной аренде.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть раздел «Заказ автомобиля» в приложении «Ситидрайв», выбрать тариф от 6 часов, указать дату, время и адрес подачи. Услуга стоит 99 руб. На данный момент предложение распространяется только на Nissan Qashqai. Автомобиль можно заказать минимум за 6 часов.