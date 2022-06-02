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В VK назначен директор по музыкальным сервисам

VK объявила о назначении Николая Дуксина директором по музыкальным сервисам. Он будет развивать «VK Музыку» и новые направления музыкального бизнеса компании.

«VK Музыка» — один из ключевых продуктов из числа развлекательных сервисов VK, развитие которого направлено на создание дополнительных возможностей для артистов, расширение библиотеки контента и появление новых опций для слушателей.

«Опыт и профессионализм Николая поможет музыкальному направлению VK еще более активно привлекать новую аудиторию как среди слушателей, так и среди лейблов и артистов. Миллионы пользователей слушают музыку на наших платформах, тысячи артистов становятся популярными благодаря нашим сервисам. Мы соединяем музыкантов и любителей музыки в одном месте и в этом видим главную задачу нашего музыкального бизнеса», — сказал Андрей Димитров, вице-президент по видеоконтенту и музыкальным сервисам VK.

«Мы сами являемся участниками рынка и одновременно пользователями, поэтому понимаем, что в сервисе работает хорошо, а что требует изменений. Наша цель сделать «VK Музыку» не просто сервисом, который соответствует современным мировым стандартам, но и задает тренды всей индустрии. Сегодня как никогда важно, чтобы внутри приложения навигация позволяла экономить время, алгоритмы были точными, а поиск оптимизированным. «VK Музыка» – это не просто часть социальной сети, это настоящий творческий кластер, в котором может быть все – от лейблов, выпускающих и продюсирующих музыку, до площадок, где она звучит. Сервис будет интегрирован во многие сферы, станет культурной средой, которая решает творческие задачи, производит и поддерживает самый разнообразный контент. Наша цель – стать главным центром коммуникации артистов и слушателей в онлайн и в офлайн пространстве», — отметил Николай Дуксин, директор по музыкальным сервисам VK.

С 2010 г. Николай Дуксин работал в структуре творческого объединения Gazgolder, а с 2013 возглавлял управление всеми бизнес-процессами лейбла. Дуксин реализовал десятки успешных кампаний в области маркетинга в музыкальной индустрии, успешно развивал продакшен крупных культурных и развлекательных мероприятий и фестивалей, отвечал за создание оригинального контента для телеканалов, онлайн-сервисов и цифровых платформ, менеджмент и продюсирование артистов и музыкальных проектов.

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