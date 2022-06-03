«ЮKassa» адаптировала платежный виджет для людей с нарушениями зрения

«ЮKassa» (цифровая финтех-платформа «ЮMoney», входит в экосистему «Сбера») сделала свою платежную форму доступной для клиентов с нарушениями зрения.

«Теперь люди с нарушением зрениям могут самостоятельно провести оплату с помощью программ экранного доступа (VoiceOver для устройств iOS, TalkBack — для Android, NVDA и другие — для Windows), которые озвучат всю информацию на экране и позволят взаимодействовать с интерактивными элементами интерфейса», — сказал коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Виджет «ЮKassa» — это платежная форма, которая подстраивается под большинство устройств. Процесс оплаты проходит прямо на сайте — виджет открывается во всплывающем окне, заплатить можно картой или кошельком.

Адаптированная версия виджета доступна всем пользователям платежной формы. Компаниям, которые уже используют виджет «ЮKassa», не нужно ничего отдельно настраивать — доступность будет обеспечена по умолчанию.

В процессе создания новой функции разработчики и дизайнеры руководствовались национальным стандартом доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению и гайдом по цифровой доступности «Сбера».

Обеспечение инклюзивной цифровой среды — один из основных приоритетов для создателей новых приложений и сайтов. По данным Всероссийского общества слепых (ВОС), в России более чем у 200 тыс. человек есть инвалидность, связанная с нарушениями зрения. В целом, по оценке Минздрава России, проблемы со зрением в той или иной степени испытывают около 20 млн россиян. Адаптация виджета «ЮKassa» позволяет незрячим клиентам самостоятельно использовать его для оплаты у партнеров сервиса.

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«ЮMoney» – финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Уже выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. «ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Сервис поддерживает более 10 платежных методов. У «ЮKassa» есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрого расчета между юрлицами, больше 120 платежных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие финтех-продукты.