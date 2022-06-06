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«Почта Mail.ru» переведет письма

Пользователи «Почты Mail.ru» теперь могут быстро и эффективно работать с письмами на иностранном языке — в мобильном приложении появился встроенный перевод. Об этом CNews сообщили представители VK.

Полученное письмо можно перевести на английский, немецкий, испанский, французский и русский и ответить на этих языках. Например, если входящее на испанском, его можно прочитать на русском и написать ответ через переводчик. Для этого нужно нажать на пункт «Еще» в меню, выбрать «Перевести письмо» и язык. Функциональность пока на платформе iOS, но скоро появится и на Android.

Перевод писем уже доступен и хорошо знаком пользователям веб-версии — чаще всего в «Почте» переводят текст с английского на русский. Для перевода нового письма нужно выбрать значок перевода: слева откроется исходный текст, а справа — перевод. Чтобы перевести входящее письмо в десктопной версии необходимо выбрать «троеточие» в панели над письмом или напротив поля с отправителем, либо нажать Shift+T. Кстати, среднестатистический пользователь после перевода снова открывает оригинальный текст.

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Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи «умной» обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи.

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