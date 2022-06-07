Портал детских технопарков Москвы станет навигатором по программам дополнительного образования

Портал детских технопарков Москвы станет крупным агрегатором программ дополнительного образования, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Теперь, чтобы выбрать курсы и записаться на занятия, достаточно зайти на один сайт technopark-kids.ru/events. Там собрана информация о профориентационных площадках в инженерно-технической сфере. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Учреждения дополнительного образования будут публиковать на портале свои новости и анонсы. Это поможет им в привлечении аудитории. А сами москвичи смогут выбрать занятия для детей из еще более широкого списка предложений», — сказала Наталья Сергунина. Она отметила, что сайт будет ранжировать образовательные площадки по районам Москвы и направлениям обучения. С помощью агрегатора можно выбрать курсы по своим интересам и посещать их вплоть до поступления в вуз.

«Приглашая организации дополнительного детского образования в инженерно-технической сфере стать резидентами портала, мы стремимся в первую очередь оказать поддержку малому и среднему бизнесу в данной сфере через привлечение трафика к их продуктам», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для получения статуса резидента портала компаниям необходимо соответствовать ряду требований. В наличии должны быть: оборудованное помещение площадью от 50 кв. м., не менее чем на 10 учебных мест, наличие просветительских и образовательных программ для детей от 7 до 17 лет, а также штат преподавателей. Подать заявку можно через форму обратной связи на портале technopark-kids.ru, указав «Резидентство» в теме письма.

Портал детских технопарков Москвы начал работать в ноябре 2020 г. С этого момента количество зарегистрированных пользователей превысило 17 тыс. человек. За все время работы портала было размещено порядка пяти тысяч мероприятий, на которые пользователи оставили более 49 тыс. заявок.

Площадка призвана познакомить москвичей с городской системой дополнительного образования и помочь школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия.