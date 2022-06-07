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Проект «Малый бизнес Москвы» представил новый сервис для предпринимателей

Городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустил новый сервис «Бизнес-боксы». Это подборка полезных онлайн-инструментов. Они помогут оптимизировать работу своего предприятия и вывести его на новый уровень развития.

«МБМ реализует новый проект “Бизнес-боксы” вместе с представителями отечественного рынка цифровых услуг. На данный момент подготовлено более 20 предложений. Они поделены на три категории: для компаний, ИП и самозанятых», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Подборку можно отфильтровать, например, выбрать категории «Маркетинг и реклама», «Управление финансами», «Бизнес-обучение» или другие. Так, компаниям и индивидуальным предпринимателям предлагают воспользоваться инструментом аналитики. Он позволяет оценить спрос и предложение на продуктовом рынке, среди сетей быстрого питания и магазинов одежды. Результаты подскажут, как перестроить свой бизнес в соответствии с новыми реалиями. А бухгалтерские решения помогут проверить учет своей фирмы и дадут рекомендации по устранению ошибок.

Также столичным компаниям и индивидуальным предпринимателям предлагают пройти курс по введению в MBA (магистр делового администрирования, MBA — это престижная квалификационная степень, которую присваивают выпускникам бизнес-школ), воспользоваться инструментами для отправки электронной отчетности в государственные органы. Самозанятым доступен сервис, в котором удобно подписывать документы онлайн. Еще в подборке есть бесплатные баллы, которые можно применять для размещения рекламных объявлений о товарах на маркетплейсе, и многое другое.

Ознакомиться с полным перечнем онлайн-инструментов и с условиями их использования можно на странице сервиса «Бизнес-боксы». Он будет ежемесячно пополняться новыми бонусами партнеров проекта. Сервис доступен зарегистрированным пользователям портала mbm.mos.ru.

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