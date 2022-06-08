«Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров

«Яндекс еда» представила новый конструктор выплат для курьеров-партнеров. Впервые он разрабатывался с участием самих доставщиков и учитывает их наиболее частые пожелания – например, оплачивать путь до ресторана и распределять разницу в стоимости доставки для пользователей в обычное время и в часы-пик между всеми курьерами, которые находятся в зоне повышенного спроса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Работая над новой системой выплат, сервис консультировался с опытными курьерами-партнерами. Первая версия конструктора была протестирована в Нижнем Новгороде и затем доработана с учетом обратной связи от доставщиков. После дополнительных консультаций с курьерами в других городах России появилась финальная версия конструктора, которая будет внедрена по всей стране.

Теперь «Яндекс еда» будет оплачивать партнерам путь до ресторана — раньше они получали деньги только за километры, которые прошли с заказом от ресторана до клиента. Это сделает выплаты более справедливыми, когда курьер получает заказ из отдаленного ресторана.

В ситуации, когда система объединяет два заказа разных пользователей в одну доставку, курьер теперь будет получать оплату за оба заказа. Доля таких заказов в последнее время выросла, и новая система выплат отразит это изменение.

Курьеры-партнеры смогут больше зарабатывать и в зонах повышенного спроса. Сервис улучшил в своем приложении карту «Где много заказов» и теперь показывает на ней зоны, в которых спрос скоро вырастет, — это прогнозируют алгоритмы. Карта поможет заранее спланировать, в какие районы выходить на доставку, чтобы увеличить заработок. Весь пройденный маршрут в такой зоне будет умножаться на коэффициент спроса. С помощью карты курьер-партнер может переходить из одного района в другой и получать больше заказов с доплатой за высокий спрос.

При этом курьеры, как и раньше, продолжат получать минимальный гарантированный заработок на плановых слотах, чаевые от клиентов, бонусы за личные цели и другие действующие доплаты.

Перед запуском нового конструктора выплат сервис заранее оповестит курьеров-партнеров, когда он появится в их регионах, а задать интересующие вопросы можно службе поддержки.

Первым экспериментом «Яндекс еды» по вовлечению партнеров в процесс принятия решений стало появление курьерского комитета, который рассматривает спорные случаи блокировок в сервисе. Он заработал в сентябре 2021 г.

Чтобы еще больше укрепить связь с сообществом доставщиков, сервис принял решение ввести привилегии для курьеров при найме в подразделение операционного развития бизнеса. Теперь не менее 60% членов этой команды должны иметь опыт работы в доставке.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 39 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Белоруссии. Заказать еду можно на сайте «Еды» и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.