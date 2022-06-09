Голосовой ассистент Voximplant начал принимать онлайн-заказы в сети аптек «Асна»

Аптечный агрегатор «Асна» внедрил голосового ассистента, разработанного компанией Voximplant, для коммуникаций с клиентами. С помощью решения Voximplant, базирующегося на технологиях искусственного интеллекта, сервис Asna.ru автоматизировал процесс уточнения наличия товаров в ближайших аптеках, бронирования, оформления и получения статуса заказа.

При звонке в колл-центр клиента приветствует входящий IVR, предлагающий несколько сценариев продолжения диалога. Робот на базе Voximplant выясняет, в каком городе и на какой улице живет клиент, какое лекарство или товар ему необходимы: название препарата, форму выпуска, дозировку и другие важные параметры. IVR подбирает удобную аптеку, называет итоговую стоимость, по желанию клиента оформляет заказ и отправляет SMS-подтверждение. Если у клиента остались вопросы, IVR может перевести звонок на оператора колл-центра.

Интегрированное решение Voximplant позволяет круглосуточно оказывать поддержку клиентов Asna.ru и отказаться от использования услуг сторонних колл-центров, что значительно сокращает расходы и при этом позволяет справиться с пиковыми нагрузками. Голосовой помощник уже работает со списком из более чем 50 тыс. артикулов (SKU), в который входят наиболее популярные товары, при этом он постоянно обучается, расширяя список SKU и улучшая другие важные метрики, на основе анализа статистики взаимодействия с клиентами.

Для создания и обучения голосового ассистента использовались технологии искусственного интеллекта, такие как NLU (Natural-language understanding – понимание естественного языка), синтез речи, нейронные сети, машинное обучение и др.

Андрей Евстегнеев, директор департамента электронной коммерции группы компаний «Асна», сказал: «Значительный рост обращений клиентов в наш колл-центр пропорционально увеличил расходы компании и нагрузку на операторов. Благодаря решению Voximplant нам удалось справиться с резко возросшим потоком обращений с сохранением ключевых показателей работы колл-центра: среднее время ожидания в очереди 3 секунды и уровень FCR (First Call Resolution) 60%. Консультация клиентов «Асна» по наличию товаров происходит в режиме 24/7, причем более 30% обращений голосовой помощник закрывает самостоятельно. Такой сервис не заменяет консультации фармацевта в аптеке или по телефону, но помогает клиенту быстро сделать заказ, когда выбор препарата уже сделан. В настоящий момент мы продолжаем развивать проект, подключая новые сценарии для решения запросов наших клиентов».

Михаил Лесков, вице-президент облачной платформы Voximplant, сказал: «Еще с весны 2020 г. аптечные сети переживают регулярные всплески обращений в колл-центры для консультаций, бронирования и покупки лекарств – сначала продолжительная пандемия, затем периодические и внезапные вспышки ажиотажного спроса на различные группы лекарств. Мы видим, как возникает внезапный и лавинообразный всплеск звонков в аптечные колл-центры. Из-за постоянно растущей нагрузки на штатных сотрудников в часы пиковых нагрузок аптекам приходится использовать услуги колл-центров на аутсорсинге. Это, с одной стороны, увеличивает расходы, с другой – может ухудшить качество обслуживания и потерю заказов, так как такое масштабирование колл-центров требует времени. Наше решение не только снижает регулярные расходы на коммуникации и обслуживание клиентов, но и позволяет моментально масштабировать колл-центр в случае пиковых нагрузок. Я уверен, что именно интеллектуальные голосовые помощники, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта – будущее современных бизнес-коммуникаций».