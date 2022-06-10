МТС обеспечил домашними цифровыми сервисами 19 новостроек Новосибирска

МТС сообщает о новом покрытии/расширении сети фиксированной связи в Новосибирске. Домашние цифровые сервисы впервые стали доступны для жителей 19 новостроек города, где будут проживать более 13 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2022 г. МТС обеспечила цифровой инфраструктурой новостройки в Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Центральном районах Новосибирска. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и телевидению от МТС получили жители жилых комплексов Richmond Residence «На Рябиновой», «Софийский квартал», «КрымSky», «Калининский-2», «Расцветай на Гоголя», «Дом на Золотой ниве», «Гранит».

Подключены к интернету МТС на скорости до 1 Гбит/с новые многоквартирные дома на Островского, Демьяна Бедного, Ельцовской, Сержанта Коротаева, Камышенском плато и Петухова и Есенина.

«Современные технологии для комфортной жизни и досуга впервые получили новые дома и жилые комплексы на обоих берегах Оби, жители которых смогут пользоваться интернетом на повышенных скоростях. Основную часть работ МТС провела зимой и весной текущего года. Вместе с цифровыми сервисами новоселы открыли возможность экономить на связи ежемесячно до 40%, объединяя домашние сервисы и мобильную связь в «пакеты». Мы планируем и дальше инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры новых микрорайонов Новосибирска», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота. В России, Украине, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 105 млн абонентов.