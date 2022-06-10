На «Госуслугах» появятся новые возможности для родителей

Минцифры России продолжает работу по расширению возможностей суперсервиса «Рождение ребенка» с ведомствами, ответственными за предоставление услуг.

На «Госуслугах» уже доступна электронная регистрация рождения, благодаря которой родителям не нужно предоставлять бумажные документы, чтобы зарегистрировать рождение.

С июля 2022 г. в рамках суперсервиса можно будет подать одно заявление сразу на три услуги, связанных с рождением ребенка: назначение пособия при рождении или усыновлении первого ребенка; назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи; установление статуса многодетной семьи.

«Госуслуги» определят, какие из трех услуг могут быть положены родителям, и отправят заявление по назначению.

С октября 2022 г. для новорожденных будет проактивно оформляться цифровой полис ОМС на основании сведений о регистрации рождения, в том числе – без свидетельства о рождении ребенка. Сведения о полисе потребуются родителям для прикрепления ребенка к поликлинике, записи к врачу и других медицинских услуг.

В конце 2022 г. на «Госуслугах» появится возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства или по месту пребывания полностью в электронном виде без посещения МВД. Электронное свидетельство о регистрации поступит в личный кабинет.