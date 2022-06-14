Бренды смогут продвигаться на «Яндекс маркете» с помощью умных рекламных кампаний

Производители товаров теперь могут запускать умные рекламные кампании на «Яндекс маркете». До сих пор сервис показывал рекламу брендов только тем покупателям, которые смотрели на маркетплейсе аналогичные товары. Теперь кампании позволяют охватывать и тех, кто интересуется на «Маркете» товарами в смежных категориях. Продвижение с помощью умных рекламных кампаний позволяет производителям познакомить со своими брендами как можно больше людей и привлечь новых покупателей из многомиллионной аудитории сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Брендам не нужно подбирать ключевые слова для расширения охвата рекламной кампании. «Маркет» сам определяет такие слова, сопоставляет их с интересами покупателей и выбирает самую подходящую целевую аудиторию.

Во время тестирования умные рекламные кампании показали свою эффективность как среди тех производителей, которые уже торгуют на маркетплейсе и известны клиентам, так и среди тех брендов, которые только запустили продажи на сервисе и ещё не успели привлечь аудиторию. Количество взаимодействий с товарами известных производителей в среднем выросло в два раза примерно за месяц. Доля кликов на товары брендов-новичков в соответствующих категориях только за первые пять дней кампании увеличилась до 6%.

Товары, которые производитель продвигает с помощью умной рекламы, получают приоритетное размещение в поисковой и категорийной выдачах, а также в карточке товара и выносятся в отдельную карусель товаров. Настроить умную кампанию на «Маркете» можно всего за несколько минут в личном кабинете производителя. Для этого нужно выбрать рекламное место на сервисе, минимум три товара и продавцов, которые торгуют ими на маркетплейсе. При умном продвижении бренд платит «Маркету» только за клики на товары в зависимости от ставки, назначенной на рекламном аукционе.