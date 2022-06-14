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«Детектор сбоев» Brand Analytics проконтролирует работоспособность массовых сервисов

Brand Analytics, резидент фонда «Сколково», подготовил и запустил российский сервис «Детектор сбоев», который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным интернет-сервисам. В наблюдаемом пуле мобильные приложения банков и служб доставки, интернет-магазины, транспортная инфраструктура и т.д.

До недавнего времени эту задачу решал зарубежный сервис DownDetector (DD). Однако весной 2022 г. он прекратил работу в России.

Оксана Ульянинкова, руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказала: «Главное преимущество данного сервиса – это ориентация на российский рынок, то есть учитывается специфика и осуществляется мониторинг конкретно ресурсов нашей страны. Решение будет востребовано как пользователями, так и партнерами, которые смогу использовать данные и аналитику в своей работе. Если бы DownDetector не ушел из России, “Детектор сбоев” в любом случае занял бы львиную долю местного рынка».

Наталья Соколова, СЕО Brand Analytics, отметила: «Сегодня сложилась ситуация, когда компании чаще узнают о сбоях в работе своих сервисов от пользователей, нежели от внутренних служб. Люди делятся в соцсетях эмоциями из-за возникших проблем с сервисом, рассчитывая на поддержку и советы друзей. Однако, чтобы найти такую информацию и понять, что происходит, требуется анализировать очень большой поток данных и использовать для этого нейросети, работающие в режиме реальном времени. Наш детектор сбоев это умеет и сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших у них проблемах».

Детектор сбоев не аналог DownDetector (DD), это шаг или даже два шага вперед, заявляют в Brand Analytics. Во-первых, DD умел анализировать только Twitter. Учитывая снижение на 34% числа активных авторов соцсети с февраля по май 2022 г. согласно исследованию Brand Analytics, использовать данные только этой соцсети для сервиса подобного «Детектору», является неоднозначным решением.

В отличие от DD, «Детектор сбоев» анализирует все источники социальных медиа и, в первую очередь, самые большие – российские соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», а также Telegram.

Мало того, многие из популярных сервисов являются партнерами Brand Analytics и используют в своей работе одноименную систему аналитики. Технология выявления сбоев уже несколько лет работает внутри системы Brand Analytics и доказала свою эффективность на практике. Теперь она легла в основу общедоступного сервиса.

Дальнейшее развитие «Детектора» в обязательном порядке будет учитывать обратную связь как от партнеров, так и непосредственно от пользователей социальных сетей.

Для выявления проблем в работе различных служб нейросеть «Детектора» каждый день анализирует свыше 40 млн русскоязычных сообщений пользователей в различных источниках социальных медиа и находит информацию о сбоях.

Детектор представляет набор дашбордов, каждый из которых относится к отдельному сервису. Дашборд каждого сервиса показывает его статус (доступен, есть вероятность сбоя, сбой), динамику сбоев «глазами пользователей», выявленные проблемы, очаги сбоев на тепловой карте мира и ленту сообщений, которая помогает разобраться в ситуации.

Представленная версия сервиса является первой, но не окончательной. В планах Brand Analytics дальнейшее развитие «Детектора» с учетом обратной связи от компаний-партнеров, а также от пользователей.

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