«Маруся» научилась звонить и писать SMS

Голосовой помощник «Маруся» компании VK теперь умеет звонить и писать SMS контактам из адресной книги смартфона. Эти возможности будут полезны, когда заняты руки или нельзя отвлекаться на посторонние действия, например, во время готовки или за рулем.

Опции работают в приложении «Маруси» для Android и iOS. Достаточно назвать имя абонента и сказать, что «Маруся» должна сделать: позвонить или написать ему. В первом случае она откроет окно набора номера, во втором – введет надиктованный текст и добавит его в приложение для отправки SMS. После этого нужно будет подтвердить набор номера или отправку сообщения нажатием соответствующей кнопки. Это позволяет избежать случайных вызовов и SMS.

Новые возможности «Маруси» помогут пользователям совершать звонки и отправлять SMS в любых ситуациях – даже когда заняты руки или нельзя отвлекаться. «Марусю» можно попросить позвонить другу, стоя в пробке, или в управляющую компанию, если вдруг прорвало трубу и приходится устранять последствия потопа. Можно в SMS попросить у мамы совета, когда готовишь блюдо по ее фирменному рецепту. Или поинтересоваться у друга, долго ли еще его ждать, когда на улице не хочется надолго доставать смартфон.

Кроме того, «Маруся» знает номера телефонов всех экстренных служб: скорой помощи, пожарной охраны, аварийной службы газа и других. Голосового помощника можно попросить позвонить им, даже если этих номеров нет в записной книжке.