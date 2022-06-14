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На «Госуслугах» открылся прием заявлений в колледжи

На «Госуслугах» начал работать сервис по приему заявлений в колледжи. Документы можно подать в неограниченное число образовательных организаций, специальности и профессии можно выбрать любые. К сервису подключились уже 1180 колледжей в 36 регионах. Подать документы можно будет до 15 августа. Если останутся свободные места, прием документов будет продлен до 25 ноября.

Сервис доступен пользователям «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью. Подать заявление можно только на очную форму обучения. Сделать это может только сам абитуриент. Заполняя заявление, нужно: указать уровень образования (9 или 11 классов); выбрать образовательную организацию; указать, требуются ли особые условия; указать индивидуальные достижения (победы в олимпиадах, конкурсах или спортивных соревнованиях); проверить персональные данные, которые подтягиваются из личного кабинета на «Госуслугах» (ФИО, СНИЛС, паспортные данные и т.д.); проверить данные об образовании и приложить скан-копию документа об образовании; при необходимости загрузить дополнительные документы; указать контакты родителей, на тот случай, если приемная комиссия не сможет связаться с абитуриентом.

На этапе выбора образовательной организации в форме появится информация об условиях для поступления. Например, будет ясно, нужна ли для поступления в выбранный колледж медицинская справка, предоставляется ли общежитие, есть ли вступительные экзамены. Можно будет выбрать очную или заочную форму обучения на бюджетной или платной основе.

«Сервис по приему заявлений в колледж на «Госуслугах» учитывает все интересы абитуриентов и максимально упрощает процедуру подачи документов. Форма позволяет указать, что при поступлении требуются особые условия в связи с инвалидностью или необходимо место в общежитии. Предусмотрено и поступление по договору о целевом обучении. Абитуриенту останется только пройти вступительные испытания, если это необходимо, и до 15 августа принести оригиналы документов об образовании туда, где он решит учиться», – сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

После подачи заявления в личный кабинет будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Конкурсные списки по каждой из выбранных специальностей можно будет отслеживать на странице промежуточных результатов.

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