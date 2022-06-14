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«Облако Mail.ru» отчиталось о значительном росте аудитории

Ежедневная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru за апрель 2022 г. выросла на 93%, а ежемесячная — на 43%, в сравнении с январем 2022 г.

«Мы видим большое желание пользователей переходить в облачные хранилища, чтобы сохранять доступ к файлам и продолжать бесперебойную работу. Например, в мобильном приложении можно подключить автозагрузку, тогда файлы с телефона и из iCloud будут загружаться автоматически. Документы, фотографии, видео, самые ценные воспоминания, надежно защищены, а доступ к ним всегда будет под рукой», — сказал руководитель проекта Кирилл Игнатьков.

Недавно «Облако» запустило браузерную версию для мобильных устройств. Сервис также представил масштабное обновление алгоритмов ML — нейросеть отбирает лучшие кадры и формирует из них подборки воспоминаний. Сторис удерживают пользователей в приложении и увеличивают время использования на 30%. Кроме того, в мобильной версии появились новые уведомления и обновился интерфейс, улучшены модели распознавания объектов и лиц.

Кроме того, теперь «Почта» и «Облако» объединены единым хранилищем — в него попадают файлы и вложения, отправленные в письмах.

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Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. «Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, доступны вам в любой точке мира с любого устройства, не занимая место на жестком диске компьютера или в памяти смартфона. Облако работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android, iOS.

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