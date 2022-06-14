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«Сбер» представил модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке Kandinsky

«Cбер» представил самую большую на данный момент модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке — Kandinsky. Это улучшенная версия мультимодальной нейросети ruDALL-E, которая генерирует картинки по описанию на русском языке. Использовать её можно для создания любых видов изображений — иллюстраций, материалов для рекламы, архитектурного и промышленного дизайна и даже дизайна в области цифрового искусства.

В ноябре была выпущена модель ruDALL-E XL, содержащая 1,3 млрд параметров. Её параметры и код были выложены в открытый доступ, и был разработан сервис генерации изображений. За полгода этим сервисом воспользовались 2 млн уникальных пользователей, которые суммарно сгенерировали 125 млн изображений. Также в ноябре была анонсирована, а в декабе опубликована в маркетплейсе AI Services платформы SberCloud ML Space эксклюзивная модель ruDALL-E XXL c 12 млрд параметров.

В этом году команды Sber AI и SberDevices смогли существенно улучшить качество работы этой модели, дообучив её на 179 млн изображений, снабжённых текстовыми описаниями, с помощью платформы SberCloud ML Space и суперкомпьютера Christofari Neo. Дообученная модель Kandinsky умеет генерировать изображения с произвольным соотношением сторон, а также может использовать новый способ повышения разрешения сгенерированных картинок на основе диффузионного процесса для изображений с соотношением сторон 1:1 (помимо стандартного подхода с использованием Real-ESRGAN). Теперь модель значительно лучше справляется с созданием реалистичных изображений, качественно передавая различные текстуры, тени и отражения.

Создание изображений при помощи модели Kandinsky происходит в три этапа. Сначала одна нейросеть (непосредственно Kandinsky), используя текстовое описание, генерирует заданное число изображений. Затем вторая (ruCLIP Large) выбирает наиболее удачные и максимально соответствующие заданному текстовому описанию картинки, а потом третья увеличивает их в размере (доступны как диффузионная модель, так и генеративно-состязательная модель Real-ESRGAN). Итогом работы модели является набор сгенерированных изображений высокого качества. Отличительным преимуществом модели Kandinsky по сравнению с предыдущими версиями является более высокая степень детализации создаваемых изображений.

Модель доступна в мобильном приложении «Салют», на умных устройствах Sber по запросу «Включи художника».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы продолжаем развивать нейронные сети, которые следуют принципам трёх М — мультимодальности, мультизадачности и мультиязычности. Kandinsky — это мощный прорыв в этой сфере. Она способна точнее сравнивать и анализировать различные изображения, чтобы создавать настоящие живописные картины. Автоматическая генерация изображений открывает новые возможности для бизнеса, который и станет одним из главных бенефициаров новой технологии».

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