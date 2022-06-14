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СЭД «АТИ-доки» подтвердила статус оператора электронного документооборота

Оператор системы электронного документооборота «АТИ-доки», входящей в состав экосистемы «Биржи грузоперевозок ATI.SU», подтвердил соответствие новым требованиям ФНС России к доверенным операторам ЭДО. Впервые этот статус компания получила в декабре 2020 г.

С 1 марта 2022 г. действуют новые требования Федеральной налоговой службы к компаниям, предоставляющим услуги электронного документооборота (приказ от 8 июня 2021 № ЕД-7-26/546). По обновленным правилам операторы ЭДО должны обеспечить обмен документами между продавцами и покупателями даже если такую услугу им оказывают разные компании. Кроме того, законодательно закреплены необходимость интеграции с сервисами ФНС и требование вести круглосуточную техническую поддержку пользователей.

В мае 2022 г. СЭД «АТИ-доки» подтвердила соответствие действующим нормативным требованиям к Оператору электронного документооборота счетов-фактур. Информация об этом появилась в Реестре операторов ЭДО на сайте ФНС. Пользователи системы по-прежнему могут обмениваться юридически значимыми счетами-фактурами и УПД при условии использования ими квалифицированной электронной подписи.

Ежемесячно участники «Биржи грузоперевозок ATI.SU» проводят более 100 тыс. документов в СЭД «АТИ-доки». Доступ к ЭДО все участники Биржи получают автоматически. Крупнейшим отправителем электронных документов является сама «Биржа», которая перевела собственный документооборот с клиентами в электронный вид.

«АТИ-доки» предлагают интуитивно понятный интерфейс, готовые шаблоны и простые формы, приближенные по внешнему виду к привычным печатным образцам. Документы доступны с любого устройства, подключенного к интернету. Система помогает максимально упростить и ускорить документооборот, вести его без принтера, почты и курьеров. Подписать и отправить счета-фактуры, договоры, акты, письма и требования можно буквально за пару кликов.

«Логистическая отрасль в этом году получит от регулятора и операторов ЭДО нормативную и техническую возможности перевести в электронный формат ключевой документ — транспортную накладную. Это позволит компаниям отрасли перейти на полностью безбумажный документооборот в автомобильных грузоперевозках. Как оператор ЭДО мы предлагаем клиентам необходимые для этого сервисы и услуги, поэтому обязаны соответствовать всем законодательным требованиям. До конца года планируем отрегулировать роуминговые соединения с другими операторами, запустить обмен электронными транспортными накладными и поддержку машиночитаемых доверенностей. Также мы обязательно продолжим дорабатывать и расширять функциональность системы и надеемся, что она станет для многих логистических компаний удобным средством для перехода к полному электронному документообороту», — сказал Александр Вильде, директор по развитию «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

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