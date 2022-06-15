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РТКОММ выпустил приложение для управления спутниковым доступом в интернет на удаленных и труднодоступных территориях России

РТКОММ разработал мобильное приложение для управления доступом к спутниковому интернету на удаленных и труднодоступных территориях – там, где нет развитой наземной телекоммуникационной инфраструктуры, но существует потребность в организации жизнедеятельности и ведения бизнеса.

В условиях недоступности классических проводных сетей связи коллективный доступ к спутниковому интернету по технологии Wi-Fi, реализуемый РТКОММ, позволит удовлетворить ожидания работников добывающих компаний, привлекаемых на месторождения вахтовым методом, гостей отелей и туристических баз в отдаленных районах, жителей малонаселенных пунктов субъектов РФ.

В то же время приложение «Wi-Fi РТКОММ», которое является альтернативой личного кабинета абонента, позволит пользователям комфортно управлять подключенными услугами спутниковой связи: настраивать пакеты трафика под собственные потребности и менять тарифные планы, узнавать статистику и историю платежей, узнавать и пополнять баланс, подключать «обещанный платеж», связываться с технической поддержкой и многое другое.

«РТКОММ предлагает менеджменту добывающих компаний, туристических баз и администрациям небольших населенных пунктов на удаленных территориях страны специальное решение, которое не требует от них финансовых вложений. Все точки подключения Wi-Fi доступа к спутниковому интернету мы организуем самостоятельно, от клиента требуется лишь показать место доступа и обеспечить электропитание, а мобильное приложение «Wi-Fi РТКОММ» станет для пользователей надежным и удобным инструментом управления трафиком, тарифами и платежами», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Пользователи услуги доступа к спутниковому Wi-Fi от РТКОММ самостоятельно оплачивают услуги связи с помощью платежных инструментов, доступных в личном кабинете через приложение «Wi-Fi РТКОММ». Оно уже опубликовано и доступно для скачивания в маркетах приложений Apple и Google.

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