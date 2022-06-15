CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Вконтакте» поможет начинающим стримерам: соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций

Социальная сеть «Вконтакте» предложит активным стримерам бесплатное промо на площадке — так платформа поможет новым авторам рассказать о своем контенте широкой аудитории и набрать первых подписчиков. Стримеры смогут получить месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators. Присоединиться к программе поддержки смогут все авторы, которые пришли или вернулись «Вконтакте» с 1 марта 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Программа познакомит пользователей «Вконтакте» с новыми авторами, которые создают оригинальный и интересный контент, но ранее активно не вели страницу в соцсети. В программу смогут попасть авторы контента любой тематики: стримов мастер-классов, повседневной жизни, путешествий, прохождения компьютерных игр и многое другое. Авторы, которые только начинают карьеру, смогут пройти бесплатный курс обучения видеоблогингу и получить консультации от специалистов команды «Вконтакте». Новички узнают, как создать личный бренд и построить вокруг него комьюнити, какую тематику выбрать, какие лайфхаки помогут улучшить их контент.

«Вконтакте» объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями: ежегодно авторы публикуют свыше 5,6 млрд материалов. Команда развивает алгоритмы для продвижения качественных публикаций в ленте новостей и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнерская программа, маркет-платформа, VK Donut и другие инструменты монетизации. В сообществе «Вконтакте» с авторами можно найти ссылки, советы и новости, которые будут полезны как начинающим, так и опытным контентмейкерам.

В марте 2022 г. платформа «VK видео» достигла рекорда в 2,45 млрд ежедневных просмотров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft похоронила Internet Explorer. Это больно ударило по десяткам тысяч компаний по всему миру

Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

VK покупает «Авито»

Google убивает один из своих старейших и полезнейших сервисов

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще