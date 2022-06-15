«Вконтакте» поможет начинающим стримерам: соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций

Социальная сеть «Вконтакте» предложит активным стримерам бесплатное промо на площадке — так платформа поможет новым авторам рассказать о своем контенте широкой аудитории и набрать первых подписчиков. Стримеры смогут получить месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators. Присоединиться к программе поддержки смогут все авторы, которые пришли или вернулись «Вконтакте» с 1 марта 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Программа познакомит пользователей «Вконтакте» с новыми авторами, которые создают оригинальный и интересный контент, но ранее активно не вели страницу в соцсети. В программу смогут попасть авторы контента любой тематики: стримов мастер-классов, повседневной жизни, путешествий, прохождения компьютерных игр и многое другое. Авторы, которые только начинают карьеру, смогут пройти бесплатный курс обучения видеоблогингу и получить консультации от специалистов команды «Вконтакте». Новички узнают, как создать личный бренд и построить вокруг него комьюнити, какую тематику выбрать, какие лайфхаки помогут улучшить их контент.

«Вконтакте» объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями: ежегодно авторы публикуют свыше 5,6 млрд материалов. Команда развивает алгоритмы для продвижения качественных публикаций в ленте новостей и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнерская программа, маркет-платформа, VK Donut и другие инструменты монетизации. В сообществе «Вконтакте» с авторами можно найти ссылки, советы и новости, которые будут полезны как начинающим, так и опытным контентмейкерам.

В марте 2022 г. платформа «VK видео» достигла рекорда в 2,45 млрд ежедневных просмотров.