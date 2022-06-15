VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования

VK, Skillbox и ведущие российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования и технологий дистанционного обучения в России. Ключевым направлением сотрудничества станет развитие образовательной платформы и повышение доступности академического образования.

В подписании меморандума приняли участие генеральный директор VK Владимир Кириенко; основатель, генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов; ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов; ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова; ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и проректор Московского государственного института международных отношений Артем Мальгин. К проекту также присоединились Московский физико-технический институт и Новосибирский государственный университет.

VK, Skillbox и вузы в качестве стратегических партнеров совместно запустят образовательную платформу с онлайн-курсами от ведущих российских университетов для развития современных гибридных и дистанционных форм обучения. Благодаря этому пользователям из всех регионов России и из ближнего зарубежья будут доступны обучающие материалы. По итогам обучения они смогут получить сертификаты, подтверждающие прохождение курсов.

На образовательной платформе будут представлены курсы продолжительностью от двух недель до трех месяцев. Пользователи смогут дистанционно осваивать право, экономику, управление, историю, социологию и другие дисциплины. Функциональность платформы предполагает разнообразие форматов контента для студентов и широкие возможности для вузов. К платформе смогут присоединиться и другие российские вузы: для этого нужно будет подать заявку на размещение своего образовательного контента на площадке.

«VK много лет развивает направление онлайн-образования. Наши технологии дают возможность учиться, где бы они ни находились. На новой платформе будут доступны качественные образовательные материалы, учебные программы от ведущих российских вузов. Уверен, что такой современный формат обучения в сочетании с верифицированным контентом будет актуален для многих пользователей. Мы рады, что запускаем платформу вместе с сильными партнерами. Рассчитываем, что к проекту будут подключаться новые учебные заведения, и наша инициатива даст новый импульс к повышению доступности качественного образования в стране и развитию современных форм обучения», — сказал Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

«Высшая школа экономики одной из первых вышла на рынок онлайн-образования среди российских вузов. Сегодня мы видим, что спрос на такое обучение быстро растет, и хотели бы развивать это направление, чтобы повысить вариативность и доступность высшего образования. Сегодня мы договорились о стратегическом партнерстве с VK и платформой Skillbox. Сейчас важно работать над обеспечением технологического суверенитета России. Это касается и онлайн-образования. Наше сотрудничество с Skillbox — шаг на пути к этой цели. Новая онлайн-платформа позволит слушателям получать качественное образование. Надеемся, она станет площадкой для трансляции уникальной экспертизы лидеров научного сообщества, ведущих практиков и даст слушателям импульс для интеллектуального и профессионального развития», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

«Сегодня цифровая трансформация охватывает все сферы деятельности человека. Это глобальный процесс, который затрагивает систему образования и подготовки кадров для экономики будущего. НИТУ «МИСиС» на протяжении ряда лет работает над реализацией модели цифрового университета. Формируя единое образовательное пространство, мы интегрируем в традиционные процессы цифровые инструменты и сервисы: онлайн-платформы, доступ к массовым открытым онлайн-курсам, системы управления научными проектами, учебной аналитики и менеджмента и т.п. В 2019 г. совместно с VK — лидером российской ИТ-индустрии — мы открыли Академию больших данных, в рамках которой разрабатываются актуальные образовательные программы по самым прорывным направлениям», — прокомментировала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

«Сегодня для университетов гибридное образование, возможность пройти онлайн-курс стало нормой. В условиях дистанционного обучения, повсеместной цифровизации и тенденции к непрерывному обучению на протяжении всей жизни образовательные платформы с онлайн-курсами активно набирают популярность. К примеру, немалая часть курсов в рамках федерального проекта «Содействие занятости», оператором которого является ТГУ, проходит как раз онлайн по всей стране. Университеты являются держателями фундаментальных, верифицированных знаний, и я уверен, что объединение усилий вузов и технологических платформ даст синергетический эффект для развития онлайн-образования», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

«Университет в современном мире представляет собой открытую образовательную среду, в которой обучаются десятки тысяч студентов и каждый получает все возможности для саморазвития и профессиональной подготовки. Миссия университета — обеспечить условия для непрерывного обучения человека на протяжении всей жизни, а технологии онлайн-обучения являются необходимым инструментов для достижения этой гуманистической цели. Образовательную сферу уже не представить без онлайн-курсов, виртуальных тренажеров, с помощью которых студенты постигают суть процессов, происходящих на том или ином производстве. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы возможности, которые предоставляет университет, были доступны каждому. Сотрудничество ведущих университетов на базе платформы Skillbox обеспечит условия опережающей подготовки кадров для целей цифровой экономики», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«Сегодня цифра в образовании становится механизмом диверсификации образовательного процесса и превращается в инструмент более эффективной передачи знаний и развития прикладных навыков и умений. МГИМО идет в цифру, создавая серьезные заделы в виде бакалаврских программ по бизнес-информатике и программ среднего профессионального образования по информационным системам. Одинцовский и Ташкентский кампусы становятся пилотными проектами для реализации нового — цифрового МГИМО. Сегодня в вузе функционируют три исследовательских центра, которые работают с разными уровнями цифры в социальных процессах — от глобальной безопасности до этики ИИ. Мы интегрируем наши образовательные продукты в цифровую среду, и сотрудничество с VK и Skillbox станет еще одним стимулом к развитию проектов, которые мы реализуем в рамках программы «Приоритет 2030», — отметил проректор МГИМО Артем Мальгин.

О планах создать образовательную платформу на базе технологий Skillbox (входит в экосистему VK) компания VK и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» объявили в апреле 2022 г.