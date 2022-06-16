Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION

Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1»), поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума представила рынку новую разработку – систему видеоконференций DION. Продукт функционирует на российском ПО и полностью обеспечивает качественный сервис, поддержку большого количества подключений, а также безопасность данных. Сервисом еженедельно пользуется уже более 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Иннотех».

DION представляет собой сервис видеоконференций с гибридной облачной инфраструктурой. В архитектуру системы заложены лучшие мировые практики и подходы. Конфиденциальные данные хранятся в контуре компании-клиента, при этом сама система остается облачной, обеспечивая безопасность чувствительной информации. Платформа видеоконференций DION предусматривает до 1000 равноправных участников одного события и не имеет ограничений по количеству виртуальных комнат и длительности встречи. DION также обеспечивает стабильное соединение, хорошее качество звука и трансляции экрана благодаря невысоким требованиям к каналу связи.

Разработчики продукта уделили особое внимание подавлению окружающего шума, что стало возможным благодаря нейронной сети. Одно из важных преимуществ DION – безлимитная география – продукт гарантирует стабильное соединение при подключении из любой точки мира. Это особенно актуально сейчас, когда многие предпочитают работать из дома и компаниям важно и необходимо поддерживать вовлеченность сотрудников.

«Пандемия дала сильнейший толчок для развития российского рынка систем видеоконференций. Потребителями таких разработок обычно являются крупные компании с территориально-распределенной структурой, для которых видеоконференции – незаменимый механизм взаимодействия между сотрудниками. И круг пользователей подобных платформ постоянно расширяется, – сказал Алексей Волынкин, первый заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса группы «Иннотех». – В современных реалиях мы должны своевременно реагировать на запросы рынка, предлагая российские разработки для непрерывности бизнеса. Архитектура DION имеет возможность, с одной стороны, быть облачным сервисом, с другой, – обеспечивать безопасность данных за счет хранение файлов на стороне клиента. Уже сейчас продукт обеспечивает до 1000 одновременных конференций. И в дальнейшим мы планируем улучшать функционал нашей разработки».

Рынок корпоративных систем видеоконференций в России последние несколько лет растет высокими темпами. В первую очередь, это связано с переходом на удаленный формат работы, что стало особенно актуально в период пандемии. По данным международного кадрового агентства Kelly Services, в январе 2022 г. в офисе или на производстве работало всего 36% опрошенных, столько же сотрудников перешли на гибридный формат работа, а 22% работало полностью удаленно. Одним из главных бизнес-процессов, которые предприятия перевели в электронную среду, стало проведение встреч и переговоров. Сейчас, по данным исследовательского центра НАФИ, 79% компаний используют в своих офисах комплексные решения для проведения конференций по видеосвязи.

Новый продукт «Иннотех» – это полностью российская разработка, поэтому DION всегда будет доступен на территории России, отвечая всем требованиям нормативных актов и законодательства России. Сервис работает как на IOS, так и на Android. Пользователям также доступна web-версия.

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Группа «Иннотех» с 2020 г. разрабатывает решения для цифровизации бизнеса. «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с ведущими компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными.