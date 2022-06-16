CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Группа «Иннотех» представила рынку новую разработку - сервис видеоконференций DION

Группа «Иннотех» (входит в группу «Т1»), поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, в рамках Петербургского международного экономического форума представила рынку новую разработку – систему видеоконференций DION. Продукт функционирует на российском ПО и полностью обеспечивает качественный сервис, поддержку большого количества подключений, а также безопасность данных. Сервисом еженедельно пользуется уже более 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Иннотех».

DION представляет собой сервис видеоконференций с гибридной облачной инфраструктурой. В архитектуру системы заложены лучшие мировые практики и подходы. Конфиденциальные данные хранятся в контуре компании-клиента, при этом сама система остается облачной, обеспечивая безопасность чувствительной информации. Платформа видеоконференций DION предусматривает до 1000 равноправных участников одного события и не имеет ограничений по количеству виртуальных комнат и длительности встречи. DION также обеспечивает стабильное соединение, хорошее качество звука и трансляции экрана благодаря невысоким требованиям к каналу связи.

Разработчики продукта уделили особое внимание подавлению окружающего шума, что стало возможным благодаря нейронной сети. Одно из важных преимуществ DION – безлимитная география – продукт гарантирует стабильное соединение при подключении из любой точки мира. Это особенно актуально сейчас, когда многие предпочитают работать из дома и компаниям важно и необходимо поддерживать вовлеченность сотрудников.

«Пандемия дала сильнейший толчок для развития российского рынка систем видеоконференций. Потребителями таких разработок обычно являются крупные компании с территориально-распределенной структурой, для которых видеоконференции – незаменимый механизм взаимодействия между сотрудниками. И круг пользователей подобных платформ постоянно расширяется, – сказал Алексей Волынкин, первый заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса группы «Иннотех». – В современных реалиях мы должны своевременно реагировать на запросы рынка, предлагая российские разработки для непрерывности бизнеса. Архитектура DION имеет возможность, с одной стороны, быть облачным сервисом, с другой, – обеспечивать безопасность данных за счет хранение файлов на стороне клиента. Уже сейчас продукт обеспечивает до 1000 одновременных конференций. И в дальнейшим мы планируем улучшать функционал нашей разработки».

Рынок корпоративных систем видеоконференций в России последние несколько лет растет высокими темпами. В первую очередь, это связано с переходом на удаленный формат работы, что стало особенно актуально в период пандемии. По данным международного кадрового агентства Kelly Services, в январе 2022 г. в офисе или на производстве работало всего 36% опрошенных, столько же сотрудников перешли на гибридный формат работа, а 22% работало полностью удаленно. Одним из главных бизнес-процессов, которые предприятия перевели в электронную среду, стало проведение встреч и переговоров. Сейчас, по данным исследовательского центра НАФИ, 79% компаний используют в своих офисах комплексные решения для проведения конференций по видеосвязи.

Новый продукт «Иннотех» – это полностью российская разработка, поэтому DION всегда будет доступен на территории России, отвечая всем требованиям нормативных актов и законодательства России. Сервис работает как на IOS, так и на Android. Пользователям также доступна web-версия.

***

Группа «Иннотех» с 2020 г. разрабатывает решения для цифровизации бизнеса. «Иннотех» выстраивает партнерские отношения с ведущими компаниями финансового сектора, предлагая им комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, современные финтех-продукты, системы работы с большими данными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

«Яндекс» договорился с владельцами облигаций и сможет избежать дефолта

В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть

Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

Microsoft похоронила Internet Explorer. Это больно ударило по десяткам тысяч компаний по всему миру

Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще