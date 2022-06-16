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К сервису вызова врача на дом через Госуслуги подключились 58 регионов

По поручению Президента России Владимира Путина на портале Госуслуг реализован онлайн-сервис вызова врача на дом. Воспользоваться им уже могут жители 58 регионов. До начала июля 2022 г. к сервису должны подключиться все субъекты России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Сервис разработан и внедрен на портале Госуслуг, чтобы сделать медицинскую помощь для жителей еще доступнее. Он позволяет в несколько кликов оформить вызов медработника на дом, при этом не нужно дозваниваться до поликлиник или ходить туда лично. Для пользователей достаточно авторизоваться на портале через свою учетную запись, заполнить данные, а подтверждение от поликлиники придет в личный кабинет. В настоящий момент в 58 регионах услуга уже работает, еще 21 субъект тестирует сервис, пять регионов пока не приступили к тестированию», – отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Регионы, еще не подключившие сервис: Калининградская область, Кировская область, Новгородская область, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия.

Регионы, где сервис тестируется: Алтайский край, Амурская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Забайкальский край, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Курская область, Липецкая область, Псковская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Тульская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Ярославская область.

Онлайн-сервисом «Вызов врача на дом» с начала года воспользовались уже почти 300 тыс. человек.

Вызвать врача онлайн можно себе, ребенку или другому взрослому. Услуга бесплатна, для ее получения необходима только учетная запись ЕСИА и номер полиса ОМС.

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