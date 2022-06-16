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«Мегафон» инвестирует в цифровое развитие Новосибирской области свыше 1,6 млрд рублей

«Мегафон» и правительство Новосибирской области договорились на Петербургском международном экономическом форуме о развитии телеком-инфраструктуры региона. «Мегафон» обеспечит покрытие LTE в строящемся ледовом дворце спорта на левом берегу Оби, новом международном терминале аэропорта Толмачево, а также модернизирует сеть в более чем 70 населенных пунктах области, предоставив местным жителям современные стандарты связи.

Соглашение подписано генеральным директором «Мегафона» Хачатуром Помбухчаном и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Сотрудничество будет направлено на модернизацию и расширение сетей связи, внедрение инновационных цифровых решений для социально-экономического развития региона.

Губернатор Новосибирской области отметил, что «Мегафон» – давний и надёжный партнёр Новосибирской области, и это соглашение – очередной важный шаг в отношениях региона и компании. Стороны намерены продолжать сотрудничество по дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры.

Ключевым направлением сотрудничества станет развитие цифровой инфраструктуры и расширение зоны покрытия LTE в Новосибирской области. Уже до конца 2022 г. «Мегафон» модернизирует сети связи в 77 населенных пунктах области, построит новые базовые станции и запустит высокоскоростной интернет в 19 небольших и отдаленных поселках региона, где живет около 20 тыс. человек.

«Новосибирская область всегда была для «Мегафона» одним из ключевых регионов. Именно здесь в 2012 г. мы впервые в России запустили сеть 4G, а спустя 10 лет в Новосибирске, впервые за Уралом, протестировали технологию 5G и подготовили сеть к новому стандарту. Уверен, что эффективное сотрудничество с правительством региона поможет нам реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий», – отметил Хачатур Помбухчан, генеральный директор «Мегафона».

В рамках соглашения «Мегафон» создаст инфраструктуру связи для строящейся ледовой арены на левом берегу Оби. Высокоемкие базовые станции LTE обеспечат покрытие в спортивном комплексе и на прилегающей территории. Внутри сооружения «Мегафон» установит 300 indoor-антенн: не только на арене, но также в служебных и тренировочных помещениях. Мощности установленного оборудования хватит, чтобы единовременно обеспечить высокоскоростным интернетом и современными технологиями голосовой связи более 10 тыс. зрителей. «Мегафон» выступит на объекте «якорным» оператором и реализует специальное техническое решение, которое позволит другим телеком-компаниям подключить свое оборудование к системе.

План мероприятий по цифровизации Новосибирской области включает строительство инфраструктуры связи еще на одном крупном спортивном объекте – волейбольном центре «Локомотив-Арена», вмещающем 5 тыс. зрителей. Кроме того, «Мегафон» обеспечит современными цифровыми технологиями ключевой транспортный авиахаб Сибири – новый международный терминал аэропорта «Толмачево».

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