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Число пользователей российского турсервиса Russpass превысило 4 млн

Число пользователей российского туристического сервиса Russpass, созданного по инициативе Правительства Москвы, превысило 4 млн, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Отечественная платформа позволяет забронировать гостиницу, купить билеты на поезд и самолет, зарезервировать столик в ресторане, послушать аудиоэкскурсии и выбрать достопримечательности для посещения в том или ином городе.

«В преддверии летнего сезона аудитория Russpass увеличилась более чем до 4 млн человек. Сегодня это крупный общенациональный проект, объединяющий все регионы нашей страны. Он помогает развивать внутренний туризм, который стал основной точкой роста отрасли. В сервисе представлено пять тысяч предложений для поездок по России — от готовых туров до маршрутов для автопутешествий», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, среди самых популярных функций Russpass — бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов, а также подбор тематических экскурсий по разным городам.

Внутренний турпоток в Москву

В 2021 г. столицу посетили 15,3 млн россиян. Таким образом, внутренний турпоток в Москву по итогам прошлого года восстановился почти на 80% в сравнении с результатами допандемийного 2019 г.

В 2022 г. хорошую динамику показали майские праздники, во время которых в Москве побывали 1,9 млн жителей других регионов — на 7% больше, чем годом ранее.

Согласно данным исследования городского Комитета по туризму, большинство российских путешественников сейчас приезжают в Москву из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, областей Центрального и Приволжского федеральных округов. В основном это люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Средняя продолжительность поездки — пять-шесть дней.

Посещая Москву, туристы точно знают, чего хотят: они самостоятельно планируют маршрут, покупают билеты, выбирают тип размещения и составляют культурную программу. Причем 42% респондентов приезжали в столицу два и более раз в течение года.

Поддержка туризма

В индустрии туризма и гостеприимства работают почти 500 тыс. москвичей. Только в 2021 г. отрасль принесла в бюджетную систему Москвы около 100 млрд руб.

По решению Сергея Собянина в 2022 г. Правительство Москвы дополнительно поддержит развитие делового и молодежного туризма. Город будет компенсировать часть затрат на проведение форумов и конференций. Максимальный размер гранта — 10 млн руб. Сумма зависит от количества участников конкретного мероприятия. Обязательные условия: численность от 100 человек, размещение не менее 20% из них в московских гостиницах и экскурсионная программа в плане мероприятия.

Также Москва поможет организаторам турпоездок для людей старше 55 лет. Они получат субсидию в размере от тысячи рублей за каждого привлеченного туриста.

Экосистема для туристов

В городе создана единая туристическая экосистема. Она объединяет цифровые проекты для путешественников, контакт-центр и сеть туристических информационных центров.

В аэропортах и популярных туристических локациях (таких как «Зарядье», ВДНХ, Парк Горького и других) размещены свыше 20 инфоцентров и инфопоинтов. Круглосуточно на русском и английском языках работает туристический контакт-центр. Недавно на линии появился голосовой помощник Руслан.

Всю основную информацию для путешественников аккумулирует официальный туристический портал Москвы Discover Moscow. Здесь собраны данные о сотнях достопримечательностей: старинных усадьбах, культурных площадках, музеях и памятниках. Там же можно найти раздел с тематическими подборками, онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками.

Для координации внутри отрасли создана онлайн-площадка Moscow Travel Hub. Она объединяет более пяти тысяч представителей профессионального сообщества из России и других стран. Проект предполагает проведение онлайн-встреч, воркшопов, вебинаров, обсуждение новых источников развития и перспектив роста. Площадка помогает находить партнеров, развивать инновационные проекты с последующей презентацией их более крупным игрокам рынка и инвесторам.

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