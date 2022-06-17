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Инвестиционная карта города поможет выбрать локацию для ведения бизнеса

На Инвестиционном портале Москвы полностью обновлена инвесткарта. Теперь на ней отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении, строящихся рядом объектах и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Карта на инвестпортале остается одним из самых востребованных разделов: с 2020 г. ею воспользовались 146 тыс. раз. Сегодня там представлено более 100 площадок для бизнеса любого масштаба, а также около 3000 городских объектов для покупки или аренды на торгах. В этом году мы доработали сервис: провели интеграцию инвесткарты с открытыми данными Правительства Москвы, расширили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от органов власти и предприятий города, внедрили более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций. Все это позволит принять более взвешенное решение для запуска бизнес-проекта», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Руководитель департамента добавил, что инвесторы могут подобрать площадку для локализации в технопарках столицы и особой экономической зоне «Технополис “Москва”», изучить промышленные территории и участки от города для создания новых производств, а также строения, земельные участки, машино-места, нежилые или жилые помещения с учетом их расположения, площади и начальной цены на торгах.

«Подобрать идеальную площадку для размещения конкретного предприятия в многомиллионном мегаполисе – зачастую непростая для инвестора задача. Важно сразу учесть множество параметров: аудиторию, наличие городской инфраструктуры, транспортную доступность. Чтобы помочь предпринимателям, город модернизировал инвесткарту на Инвестиционном портале, интегрировав ее с датасетами городских ведомств и геоаналитическими данными операторов связи. Москва сама не первый год использует эти инструменты при принятии управленческих решений. Такой data-driven подход уже доказал свою эффективность. Теперь эти инструменты доступны и столичному бизнесу. Обновленный сервис предоставляет предпринимателям максимально возможный объем информации, которая поможет инвесторам более детально изучить бизнес-среду, оценить соответствие площадки необходимым критериям и просчитать риски при реализации проекта», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С помощью новых аналитических слоев инвесткарты можно получить информацию о плотности и половозрастной структуре населения, трафике рядом с интересующим объектом в разное время.

Еще одно новшество – возможность просмотра ближайшей городской инфраструктуры в радиусе 500 и 1000 метров.

«При нажатии на объект пользователь увидит локации, которые влияют на инвестиционную привлекательность, – кафе, магазины, салоны красоты, учебные и спортивные заведения, больницы, школы и т.п. Кроме того, есть сведения о транспортной доступности. Таким образом, можно заранее оценить, подходит ли объект для старта или масштабирования бизнеса», – сказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Для каждой локации есть подробные характеристики, в том числе под какие виды деятельности она подходит, есть ли возможность подключения к инженерным сетям.

***

Инвестиционный портал Москвы работает с 2014 г. За это время на нем зафиксировали более 16,3 млн посещений. Помимо карты, там доступно около 30 онлайн-сервисов, упрощающих инвестиционную деятельность. С их помощью можно подать заявку на получение налоговых льгот, направить запрос на субсидию, подобрать оптимальные меры поддержки, ознакомиться с объектами городских торгов и записаться на их осмотр, предложить инвестпроект, задать вопрос или сообщить о проблеме в Правительство Москвы. Сегодня цифровыми сервисами сайта воспользовались 515 тыс. раз.

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