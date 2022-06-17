МТС запускает сервис стриминга игр на базе технологии граничных вычислений

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске MТС Remote Play – сервиса для удаленного использования вычислительных возможностей компьютеров через проводные и мобильные сети на основе технологий граничных вычислений (Edge computing). Пользователи смогут удаленно запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на любых гаджетах, работать с программами для монтажа графики, видео и другими сервисами, установленными на личных производительных ПК. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MТС Remote Play обрабатывает и передает данные с высокопроизводительного пользовательского компьютера напрямую на смартфоны, планшеты, телевизоры, ТВ-приставки или другие ПК. Сервис обеспечивает захват экрана и передачу изображения по специальному сетевому протоколу вплоть до 4К-разрешения с частотой 60 fps. Технология дает минимальную задержку, которая позволяет комфортно играть даже в сетевые шутеры, где важна скорость отклика. Настройки качества можно гибко менять прямо во время игрового процесса.

Пользователи могут подключить геймпад или использовать режим виртуального джойстика для игр со смартфона или телевизора. Чтобы настроить удаленное подключение, достаточно установить на ПК с мощной видеокартой приложение MТС Remote Play и открыть доступ. Программа создаст зашифрованную ссылку, подключиться по которой геймер или его друг смогут через браузеры Google Chrome и Edge, а также приложение для Android и Android TV. Рекомендуемые видеокарты для работы с приложением МТС Remote Play — Nvidia GeForce GTX 960 или Radeon R9 270X и более мощные. Рекомендуемая скорость сети для трансляции изображения в 1080p — от 10 Мбит/с, в 4K — от 50 Мбит/с.

«Наша команда разработала и запускает тестирование уникальной для России технологии на стыке граничных (Edge) и туманных (Fog) вычислений. Первыми ее бесплатно опробуют одни из самых требовательных пользователей – геймеры, в перспективе она будет интересна бизнесу для обеспечения возможностей децентрализованной обработки данных с низкой задержкой. Edge и Fog computing могут применяться во многих отраслях, в том числе на беспилотном транспорте, в промышленности и логистике как дополнение к традиционным облакам, для построения гибридных платформ», — отметил директор МТС по облачному геймингу Илья Целиков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.