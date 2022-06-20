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«Ростелеком» в Челябинской области обеспечил еще 25 тыс. жителей Снежинска скоростным оптическим интернетом

Провайдер цифровых сервисов компания «Ростелеком» завершила масштабную оптическую стройку в городе Снежинске Челябинской области. Специалисты связи проложили более 12 километров оптоволоконного кабеля. Теперь еще 25 тыс. снежинцев, включая жителей новых районов «Гринвилл» и «Янтарный», могут пользоваться скоростным интернетом и другими цифровыми решениями провайдера. Работы по созданию оптической инфраструктуры велись на протяжении семи лет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Компания «Ростелеком» в Челябинской области строит и модернизирует сети связи по инновационной технологии «оптика в квартиру». В процессе работы специалисты заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.

«Наша компания постоянно инвестирует собственные средства в развитие цифровой инфраструктуры региона. Чтобы скоростной интернет стал доступнее для южноуральцев, “Ростелеком” в 2021 г. построил более 800 км оптики в Каслях, Кыштыме, Магнитогорске, Нязепетровске и других населенных пунктах региона. Всего в Челябинской области специалисты провели свыше 14,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи, из них около 60 километров — в Снежинске», — сказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Оптоволоконные сети позволяют пользоваться экосистемой цифровых сервисов для безопасности, обучения, комфорта и отдыха всей семьи: домашним видеонаблюдением, образовательным онлайн-сервисом «Лицей», интерактивным телевидением Wink и другими.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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