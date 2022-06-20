В Telegram появился первый маркетплейс заданий для самозанятых

В России создан Telegram-маркетплейс заданий для самозанятых. Через чат-бот yasmz_bot исполнители могут зарегистрироваться в сервисе «Я — сам», связать свою учетную запись с приложением Федеральной налоговой службы «Мой налог», просматривать размещенные задания от компаний и откликаться на них. После того как исполнитель окажет услугу, он может — также в мессенджере — обменяться с заказчиком закрывающими электронными документами. Об этом CNews сообщили представители компании Apibank.

В сервисе «Я — сам» собраны предложения для «синих воротничков»: курьеров, водителей, клинеров, складских и производственных работников и т.д. Задания размещают компании, зарегистрированные на платформе «Мои самозанятые», которая позволяет полностью автоматизировать работу с независимыми исполнителями — от проверки налогового статуса до безопасных и полностью легальных выплат.

«Только за март-май 2022 г. число самозанятых увеличилось на 709 тыс. человек и почти достигло 5 млн. В условиях нестабильности интерес к самозанятости будет и дальше расти, поэтому мы создали максимально удобный инструмент для взаимодействия компаний и исполнителей в полном соответствии с требованиями регулятора. Больше не нужно скачивать и настраивать дополнительные приложения — все можно сделать в мессенджере, — сказал Илья Норин, директор продукта «Мои самозанятые» компании Apibank.

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«Я — сам» и «Мои самозанятые» — сервисы для организации работы с самозанятыми исполнителями от Apibank. Apibank — компания-оператор электронной площадки по 422-ФЗ (закон о самозанятых), организовавшая работу с самозанятыми по всем требованиям законодательства: партнер ФНС, банковский платежный агрегатор в реестре Центрального Банка России, имеет лицензию ФСБ и ФСТЭК для выпуска и работы с электронными подписями для документооборота, а также сертификат PCI DSS для работы с карточными платежами.

Apibank (ООО «Цифровые банковские платформы») — open banking платформа для развития цифровых экосистем и взаимодействия банков с финтехами и нефинансовыми компаниями. Создает встраиваемые финансовые инструменты, отвечая на запрос бизнеса на комплексные, гибридные банковские продукты нового поколения.

Apibank создан в 2018 г. сооснователем интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексеем Петровым.

За два года партнерами платформы стали международная платежная система Visa, группа Газпромбанка, «Ак барс банк», «Альфа-банк», Россельхозбанк. На базе платформы создан «Просто банк» для малого бизнеса, сервисы «Мои самозанятые» и «Я — сам».

В 2020 г. привлек 120 млн руб. от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Резидент инновационного центра «Сколково».