«Вконтакте» анонсировала цифровые аватары: первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети

Технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь анонсировал Vmoji — виртуальный аватар пользователя. Новая функция будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Используя собственный креативный стиль отрисовки, нейросети дают возможность моделировать аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Для пользователя аватар будет создаваться максимально просто, с помощью собственных технологий «Вконтакте»— достаточно загрузить фотографию или сделать селфи.

Виртуальные аватары помогут разнообразить общение, самовыражаться в онлайне и делиться эмоциями с друзьями, чувствовать себя ближе к собеседникам. Также они будут доступны не только внутри сервисов социальной сети, но и в других продуктах экосистемы VK. Соцсеть планирует запустить функцию в ближайшем будущем.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте»: «“Вконтакте” — это место встречи друзей, коллег, место для новых знакомств и самовыражения. Мы планомерно наращиваем функциональность и технологии нашей платформы, чтобы стирать барьеры и предоставлять людям возможность чувствовать полноценную близость при общении через интернет, даже если собеседники находятся за сотни километров друг от друга. Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной “Вконтакте”. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной “Вконтакте” появятся решения на базе технологий NFT».