CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Вконтакте» анонсировала цифровые аватары: первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети

Технический директор «Вконтакте» Александр Тоболь анонсировал Vmoji — виртуальный аватар пользователя. Новая функция будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Используя собственный креативный стиль отрисовки, нейросети дают возможность моделировать аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Для пользователя аватар будет создаваться максимально просто, с помощью собственных технологий «Вконтакте»— достаточно загрузить фотографию или сделать селфи.

Виртуальные аватары помогут разнообразить общение, самовыражаться в онлайне и делиться эмоциями с друзьями, чувствовать себя ближе к собеседникам. Также они будут доступны не только внутри сервисов социальной сети, но и в других продуктах экосистемы VK. Соцсеть планирует запустить функцию в ближайшем будущем.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте»: «“Вконтакте” — это место встречи друзей, коллег, место для новых знакомств и самовыражения. Мы планомерно наращиваем функциональность и технологии нашей платформы, чтобы стирать барьеры и предоставлять людям возможность чувствовать полноценную близость при общении через интернет, даже если собеседники находятся за сотни километров друг от друга. Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной “Вконтакте”. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной “Вконтакте” появятся решения на базе технологий NFT».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти ужесточат закон «о приземлении». Компаниям готовят новые штрафы

5 законов правильного внедрения VDI

Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11. Как обойти ограничение

Десятки студентов требуют вернуть деньги российский университет, который обещал за девять месяцев научить их ИИ-разработке

Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

Показать еще

Наука

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети
Показать еще