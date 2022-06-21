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«Атол» запустил платежную платформу

ИТ-компания «Атол», контролирующая 40% рынка кассовых решений и 50% рынка облачной фискализации, представила собственный платежный сервис «Атол Pay». Он предназначен для приема платежей через банковские терминалы и с помощью QR-кодов. В ближайшем будущем компания запустит услуги онлайн-эквайринга. Об этом CNews сообщили представители «Атол»

«Атол» («Автоматизация торговли и логистики») официально объявил о запуске собственной платежной платформы «Атол Pay». Компания предлагает комплексный продукт для бизнеса в сфере торговли и логистики любого масштаба, включающий собственный платежный сервис, внедренный в различные программно-аппаратные решения «Атол»: такие как «Атол Connect», «Атол Frontol», «Атол Sigma» и др.

Среди преимуществ новой платежной платформы: быстрый онбординг для клиентов (включая согласование банка) — не более трех рабочих дней, надежный процессинг в партнерстве с крупнейшими банками, прямое подключение к СБП, удобная статистика оплат в личном кабинете, фиксированные ставки без требований к обороту и отсутствие необходимости открывать дополнительный расчетный счет в банке.

«Если раньше предприниматель должен был покупать кассу, затем самостоятельно идти в банк для подключения к платежным системам и отдельно выбирать терминал, то теперь он может обратиться к любому партнеру “Атол” (наша партнерская сеть насчитывает более 2000 компаний во всех регионах России) и за одно обращение приобрести и подключить все необходимое для старта нового бизнеса. В части обращений в техподдержку мы также используем принцип единого окна», — сказал директор «Атол Pay» Владимир Канин.

«Атол Pay» оценивает оборот платежей, совершаемых с использованием POS-эквайринга, онлайн-эквайринга и QR-кодов, в более чем 30 млрд руб. в год.

«Совместно с регуляторами и крупнейшими игроками финтех-рынка мы планируем развивать российские платежные цифровые сервисы в качестве провайдера на «последней миле». Это не только облегчает пользовательское взаимодействие, но и дает новые возможности для бизнеса, а также способствует ускорению цифровизации российской экономики. В ближайшие месяцы мы будем сфокусированы на новых партнерствах с банками, платежными сервисами и системными интеграторами, чтобы в кратчайшие сроки охватить рынок своими новыми сервисами», — сказал директор по продукту «Атол Pay» Андрей Лебедев.

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