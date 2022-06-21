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«Яндекс маркет» переведет для покупателей упаковки стройматериалов в квадратные метры

На «Яндекс маркете» стало проще выбрать нужное количество стройматериалов — например, кафельной плитки и ламината. Сервис научился подсчитывать, сколько квадратных метров материала содержится в выбранном количестве упаковок, — и показывает эту величину при оформлении заказа. Это поможет купить ровно столько стройматериалов, сколько нужно, чтобы не переплатить за лишнее или не заказывать еще, если во время ремонта плитки или ламината не хватит. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Покупатель добавляет в корзину какое-то количество упаковок товара — и «Маркет» сразу показывает, сколько в них квадратных метров материала. К примеру, если нужно купить 40 кв. м ламината, сервис подскажет, что стоит заказать не меньше 20 упаковок.

Вместе с этим «Маркет» добавил еще одну полезную возможность в категорию товаров для ремонта: покупатели теперь могут сразу увидеть все товары из линейки или коллекции одного производителя. Например, если заинтересовала люстра, то можно быстро посмотреть светильники из той же коллекции. Для этого в карточке товара можно выбрать раздел «Все товары линейки».

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Калькулятор «Яндекс маркета»

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

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