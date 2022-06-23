Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в «Одноклассниках»

Компания VK расширила функциональность платформы VK Mini Apps: теперь разработчики мини-приложений могут интегрировать различные способы получения дохода не только «Вконтакте», но и в «Одноклассниках». При публикации сервиса в каталоге мини-приложений его можно в один клик разместить в «Одноклассниках», и рекламная монетизация включится автоматически. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Одноклассники» открыты для размещения сторонних сервисов на платформе VK Mini Apps с декабря 2020 г. Все приложения могут получать доход от пользователей и рекламодателей в обеих социальных сетях. Монетизация выстроена по аналогии с моделью «Вконтакте». Приложения публикуются на единой платформе и могут быть доступны как на одной площадке, так и на обеих. Для получения доходов в «Одноклассниках» не нужно дорабатывать уже работающее «Вконтакте» мини-приложение: система выстроена таким образом, чтобы все процессы автоматически подстраивались под другую площадку.

Разработчики мини-приложений могут получать прибыль через рекламные интеграции внутри своих сервисов: интерактивные объявления, просмотр рекламы пользователем за вознаграждение, баннеры. Также сервисы могут продавать товары, услуги или виртуальные ценности. Монетизация мини-приложений и игр на платформе VK Mini Apps активно растет: доход от рекламы в приложениях в I квартале 2022 г. вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Мини-приложений в экосистеме VK становится все больше: в марте 2022 г. в каталоге было уже 42 тыс. сервисов. И пользуются ими чаще: ежемесячная аудитория платформы VK Mini Apps в I квартале 2022 г. составила 41,8 млн активных пользователей, увеличившись на 8,4% за год.

Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «Одноклассники»: «Мы активно развиваем интеграцию с платформой VK Mini Apps. С помощью мини-приложений в “Одноклассниках” можно разместить любой новый сервис или проект или адаптировать уже опубликованное приложение в соцсети “Вконтакте” без дополнительных ресурсов на разработку. А теперь благодаря развитию сервисов разработчики приложений будут получать не только дополнительный охват, но и гораздо больше возможностей для монетизации на всех платформах социальной сети».

Иван Расторгуев, руководитель направления развития контента и монетизации платформы VK Mini Apps: «На нашей платформе много успешных мини-приложений — их авторы с каждым кварталом зарабатывают все больше, а количество пользователей исчисляется десятками миллионов человек. Аудитории “Вконтакте” и “Одноклассников” пересекаются, но не полностью совпадают, дополняя друг друга по полу, возрасту и интересам. Так, мини-приложения получают больший охват, если публикуются и там, и там. А теперь мы разработали бесшовную настройку монетизации сразу на обеих площадках: если у разработчика уже есть проект “Вконтакте”, его охват и возможности дохода можно расширить за счет дополнительной аудитории “Одноклассников”».