Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о создании отечественного магазина приложений. Цель законопроекта — отрегулировать создание российского магазина приложений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Перечень приложений, которые должны быть загружены в магазин, определяет Минцифры России.

Магазин мобильных приложений создается российским оператором социальной сети, который определяется Правительством, по правилам и принципам, которые утверждаются Минцифры России. Но список приложений не ограничивается только обязательными.

Предыстория

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце апреля 2022 г. поручил Минцифры России до 1 июня 2022 г. завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. 13 мая 2022 г. Минцифры России внесен в Правительство России проект федерального закона об отечественном магазине приложений.

Почему принято такое решение?

Российских граждан нужно обеспечить привычными интернет-сервисами, поэтому принято решение создать отечественный конкурентоспособный магазин приложений, который будет предустанавливаться на гаджеты (мобильные телефоны, планшеты и др), реализуемые в России.

Меморандум

Для подготовки отечественного магазина приложений Минцифры России в мае 2022 г. провело ряд рабочих встреч с участием крупнейших ИТ-компаний России.

По результатам встреч подписан Меморандум, участники которого: будут осуществлять взаимную экспертную поддержку; размещать свои приложения в отечественном приложении; предоставлять для его развития собственные технологии и сервисы и так далее.

Функцию оператора осуществляет компания VK.

Основные принципы работы магазина определены в Меморандуме, подписанном в том числе VK, «Яндекс», «Сбер», «Ростелеком», «Тинькофф», «Авито», HeadHunter, Ozon, Wildberries, «Газпром медиа».

Бета-версия

VK и другие ИТ-компании при поддержке Минцифры запустили 25 мая 2022 г. бета-версию российского магазина приложений, который назвали RuStore.

Как работает RuStore: на мобильных устройствах с операционной системой Android; скачать магазин можно на официальной странице rustore.ru; для разработчиков открыт личный кабинет для загрузки приложений; поддержка доступна 24/7.