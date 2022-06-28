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| Фото: af12.mail.ru |

Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете

Концерн Airbus представил новое техническое решение для доступа в интернет в самолете, которое получило название HBCplus, сообщили CNews в компании. С точки зрения принципов работы здесь ничего нового нет: в качестве внешнего канала используется спутник, а на борту интернет раздается уже по Wi-Fi.

Принципиальная разница по сравнению со всеми существующими системами в другом: все они «заточены» под работу с конкретным спутниковым провайдером, в то время как HBCplus – универсальное решение, которое может работать с любым провайдером Ka-диапазона, а в скором будущем – и Ku-диапазона. Провайдера выбирает авиакомпания, на его стороне развертывается серверная часть (биллинг, авторизация и т.п.). Пока доступен только Inmarsat, но это уже вопрос договоренностей, а не техники, отмечают разработчики.

Кроме того, оборудование HBCplus может быть установлено на все типы самолетов Airbus, причем не только на новые с завода, но и находившиеся в эксплуатации.

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Airbus предложил новое решение для доступа в интернет в самолете

В комплекте оборудования используется спутниковый терминал производства Safran Passenger Innovations (SPI) и антенна ThinKom, закрытая обтекателем с низким аэродинамическим сопротивлением.

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