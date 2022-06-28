VK запускает программу поддержки разработчиков приложений в RuStore

VK поддержит издателей и поможет увеличить доход от рекламной монетизации. Разработчики смогут получить до 20% больше выручки от показа рекламы в своих приложениях, размещенных в RuStore. Программа продлится до 30 сентября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для того чтобы присоединиться к программе, издателю необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет партнерской сети myTarget, добавить в него приложение из RuStore, настроить блоки для показа рекламы и подключить myTarget SDK Android. После этого в приложении будут показываться объявления, которые рекламодатели запустили через платформы «VK реклама» и myTarget. Благодаря высокому спросу компаний на мобильное продвижение издатели смогут максимально эффективно использовать рекламные места для монетизации и стабильно получать доход.

Мобильная реклама — один из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. За период с января по май 2022 г. инвестиции рекламодателей в продвижение в приложениях VK и партнерской сети выросли на 24%. Благодаря интеграции RuStore и «VK рекламы» издатели и маркетологи приложений могут привлекать новые установки из магазина и оценивать результаты без дополнительных сервисов аналитики и атрибуции.

В мае 2022 г. VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию российского магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств на операционной системе Android. К стору уже подключилось почти 650 мобильных приложений, которые пользователи установили более 500 тыс. раз. На этапе бета-версии загрузка приложений в маркетплейс доступна для разработчиков-юридических лиц, до конца года будет открыт доступ и частным разработчикам.