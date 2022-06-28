Zavod-IT создали сервис для приема платежей в криптовалюте

Два месяца назад директор ИТ-компании Zavod-IT Александр Процюк предложил своим сотрудникам получать заработную плату в криптовалюте. Сейчас он запустил сервис для приема платежей в криптовалюте для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Zavod-IT.

Санкции достаточно сильно повлияли и продолжают влиять на жизнь международных компаний. У бизнеса возникают трудности в расчетах с заграничными контрагентами и приеме платежей из заграницы. Кроме того на иностранных криптобиржах блокируют счета обычных пользователей и на данный момент нет предпосылок к улучшению ситуации и ослаблению наложенных криптобиржами ограничений.

Сотрудники компании положительно отнеслись к такому нововведению и большинство работников сейчас активно пользуются возможностью получать часть заработной платы в цифровой валюте. Вследствие успешного опыта с переводом зарплаты в крипте сотрудникам, Александр принял решение о создании собственного сервиса, помогающего бизнесу принимать и совершать платежи в криптовалюте – Coiner.cab.

«Мы взаимодействуем напрямую с блокчейнами и сами контролируем эту интеграцию без прослоек в виде контролирующих органов. Каждый наш клиент создает личный крипто-кошелек, который контролирует самостоятельно. Многим это понравилось и они стали перенимать этот опыт во взаимоотношениях со своими сотрудниками. Новое решение позволяет также перевести в криптоплоскость взаимоотношения с клиентами», – сказал Александр Процюк.

Каждый бизнес сейчас при помощи Coiner.cab может создать в два клика счет для приема платежа в критовалюте, который он может вставить на любой свой сайт и сразу начать принимать платежи.