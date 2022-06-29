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Госслужащие смогут подтвердить подлинность сообществ «ВКонтакте» через «Госуслуги»

Минцифры России и «ВКонтакте» тестируют процедуру дополнительной верификации страниц российских государственных организаций в социальной сети, сообщили CNews представители регулятора. Госслужащие смогут подтвердить подлинность сообществ с помощью портала «Госуслуги». Страницы, которым будет доступен этот механизм, — официальные паблики школ, больниц и органов власти. Новая функция поможет отличить подтвержденные страницы государственных организаций от неофициальных пабликов.

Воспользоваться механизмом дополнительной верификации смогут создатели и администраторы страниц «ВКонтакте», которые одновременно имеют статус администратора или руководителя в личном кабинете организации на «Госуслугах». Для верификации паблика необходимо зайти в раздел управления сообществом, в «Основной информации» выбрать «Подтвердить статус через "Госуслуги"». Переход на страницу портала произойдет автоматически. Затем нужно авторизоваться на «Госуслугах» от лица организации и согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом статус верификации изменится на «Заявка рассматривается». После успешного завершения проверки на странице сообщества появится отметка государственной организации.

Эта мера поможет снизить риск появления фейковых страниц, получения информации из непроверенных источников, а также станет дополнительной гарантией безопасности для пользователей. Решение о подаче заявки администраторы сообществ будут принимать самостоятельно, получение отметки не является обязательным для создания сообщества «ВКонтакте».

В дальнейшем благодаря интеграции сервисов «Госуслуг» с «ВКонтакте» пользователи смогут, например, записываться на кружки и смотреть расписание занятий через школьные паблики или записываться на прием к врачу прямо со страниц поликлиник.

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