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Представлен российский корпоративный мессенджер Omega Chat

Компания «Омега-софт» представила корпоративный мессенджер Omega Chat – инструмент для оперативного корпоративного общения.

Российская разработка Omega Chat – не коробочное решение, весь функционал адаптивен под нужды конкретного заказчика. В чате есть возможность создавать публичные каналы, закрытые группы и обсуждения, обмениваться файлами. Все пересылаемые в чатах файлы приложение хранит локально, а не в базе данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Омега-софт».

По задумке разработчиков, Omega Chat позволит импортозаместить корпоративный мессенджер Slack. Сервис мессенджера Omega Chat размещен на внешних серверах поставщика сервиса или «Яндекс.облака» как SaaS-услуга. Вся информация с сохранением структуры чата переносится из зарубежного инструмента Slack в Omega Chat.

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Omega Chat

По словам представителей «Омега-софт», российскую разработку отличает безопасность в использовании.

«В Omega много лет происходит процесс наращивания технологической зрелости, мы давно преодолели рыночную робость, ведь менять бизнес-модель с разработки по запросу заказчика на создание собственных продуктов всегда стояло в приоритет, и мы эту черту успешно преодолели. Импортозамещение, как и кризис, дает нам, в первую очередь, возможность проявиться, открывая и заполняя новые ниши. На фоне неспособности удовлетворить запросы рынка наша компания самостоятельно разрабатывает ПО для собственных нужд, – сказали представители «Омега-софт».

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