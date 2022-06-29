VK и «РЖД-медицина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Сеть клиник «РЖД-Медицина» и компания VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве c целью реализации потенциала инновационного развития и цифровизации медицинских учреждений, сообщили CNews представители VK. Документ подписали руководитель сети клиник «РЖД-Медицина» Елена Жидкова и вице-президент B2B коммерции и операционного управления VK Элина Исагулова.

«РЖД-Медицина» уже использует облако VK Cloud Solutions. Облачные технологии VK помогут хранить и обрабатывать данные, разрабатывать новые быстрые и удобные цифровые сервисы для пользователей, а маркетинговые инструменты — повысить узнаваемость бренда и привлекать новых клиентов. HR-Tech решения и корпоративные коммуникационные сервисы позволят эффективнее управлять опытом сотрудников и выстраивать прозрачное взаимодействие внутри сети. Среди других потенциальных направлений для развития: создание сервисов на базе ИИ-технологий для развития медицинской отрасли.

«Цифровые решения для медицины сегодня максимально востребованы, — отметила руководитель сети клиник «РЖД-Медицина» Елена Жидкова. — Для нашей сети, клиники которой находятся практически во всех городах России, этот вопрос особенно важен. Для максимального ускорения процессов оцифровки больших объемов медицинских данных мы должны использовать только лучшие наработки лидеров ИТ-рынка. С учетом эффекта масштаба новый уровень цифрового развития поможет нам стать более эффективными. Одновременно, уровень заболеваемости граждан по стране будет постепенно снижаться, а пациенты получат в наших больницах и поликлиниках новый уровень сервиса».

«Для нас важно развивать технологии и сервисы, которые могут решать задачи компаний в разных отраслях, — отметила Элина Исагулова, вице-президент VK. — Медицина — одна из тех индустрий, где потенциал для цифровизации очень высокий. Современные технологические платформы позволяют не только модернизировать инфраструктуру бизнеса, но и улучшать опыт клиентов и партнеров. Уверены, что вместе с "РЖД Медицина" мы сможем создать новые технологические сервисы как для клиентов, так и для сотрудников сети».

VK — крупная российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, заказывать еду и решать множество других задач. Компания развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

«РЖД-Медицина» — крупная сеть частных клиник и лидер в области производственной медицины. Сеть включает в себя 134 медицинских организации, 104 стационара и 144 амбулаторно-поликлинических учреждения, 16 передвижных медицинских комплексов на основе автомобилей и 2 медицинских поезда. К подразделениям сети прикреплены более 2,5 млн человек. Коллектив сети составляют почти 60 тыс. врачей и среднего медицинского персонала.