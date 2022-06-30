VK открывает образовательную программу по мобильной разработке в «Сириусе»

Компания VK 30 июня 2022 г. запускает летний буткемп по мобильной разработке на базе университета «Сириус», сообщили CNews представители VK. За две с половиной недели участники программы при поддержке экспертов VK в командах создадут мобильные приложения на iOS или Android. Участие в программе бесплатное, но нужно пройти отборочные испытания.

Формат летнего буткемпа будет включать в себя экскурсии, тренинги и проведение занятий на свежем воздухе. Программа будет состоять из трех блоков. Учащиеся познакомятся с продуктовым подходом, освоят основы UX/UI-дизайна и мобильной разработки на iOS или Android. Также участники смогут прокачать навыки работы в команде. По итогам программы ребята создадут собственное мобильное приложение. Обучение пройдет с 8 по 25 августа 2022 г.. Подать заявку на программу можно по ссылке, количество мест ограничено.

Преподавателями выступят специалисты VK, развивающие продукты для многомиллионной аудитории. На завершающем этапе ребята в командах под руководством экспертов компании разработают собственные мобильные приложения. Лучшие выпускники смогут присоединиться к команде VK. Обучение по программе, трансфер и проживание для тех, кто пройдет отбор, бесплатны. Заявки на участие могут подать студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры или специалитета любых российских вузов.

«Наша летняя программа по мобильной разработке – это отличный шанс для студентов-старшекурсников в формате интенсива освоить базу для востребованной на рынке профессии и собрать команду единомышленников, – отметила Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK. – Формат программы – «образование в движении» – предполагает, что у занятий не будет одной закрепленной локации. Лекции, тренинги и мастер-классы будут проходить как в аудиториях Университета "Сириус", так и за их пределами. Ребята будут не только учиться, но и участвовать в тренингах по улучшению навыков коммуникации и командного взаимодействия, а в итоге разработают собственные мобильные приложения».

«Участие в программе – это прекрасная возможность через учебу у ведущих экспертов отрасли познакомиться с возможностями федеральной территории «Сириус», ядром которой является наш университет, – отметила первый проректор Научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. - Чтобы в будущем создать свою команду, стартап и вернуться в "Сириус" резидентами. Сегодня это лучшее место в нашей стране, где формируются условия для эффективной подготовки талантливых молодых исследователей и технологических предпринимателей, для развития науки, образования и партнерства. Сотрудничество с VK – яркий пример объединения в "Сириусе" лучших экспертов при обучении новых кадров для ИТ-кластера нашей страны».

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти отбор. Он состоит из тестирования по логике и Swift или Kotlin (в зависимости от выбранного направления) и записи видеорезюме. Подать заявки необходимо до 11 июля 2022 г.. Результаты отбора будут объявлены до 19 июля 2022 г..