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МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ

МТС сообщает о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов

Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля 2022 г. Изменения коснутся новых и существующих клиентов. Ранее домашнее телевидение с IPTV приставкой, предоставлялось под брендом МТС ТВ. C 1 июля 2022 г. все новые продажи домашнего интерактивного ТВ будут реализованы под брендом KION в конвергентных подписках «Мы МТС», фиксированных тарифах линейки «ФИТ».

Новые и существующие абоненты смогут получать первыми доступ к оригинальным и эксклюзивным сериалам и фильмам собственного производства KION из линейки KION Originals, а также доступ к большому каталогу фильмов, сериалов и мультфильмов.

В связи с ребрендингом для существующих клиентов будет переименован ТВ-пакет с «Базовый супер» на подписку «KION» с более 200 ТВ-каналами (в том числе в HD и 4K) и десятками тысяч фильмов, сериалов. Изменения вступят в действие при перезагрузке ТВ-приставки (Android). Для новых клиентов интерфейс приставки IPTV теперь будет с логотипом KION. Стоимость основной подписки в связи с ребрендингом не меняется.

Кроме того, новым и действующим абонентам подписки KION доступны собственные телеканалы KinoJam1 и KinoJam2 от компании МТС, в рамках которых можно круглосуточно смотреть фильмы и сериалы отечественного и зарубежного производства в HD-качестве. Помимо этого, только абонентам IPTV KION эксклюзивно доступна комплексная дополнительная подписка «Топ», которая объединяет в себе три онлайн-кинотеатра Amediateka, IVI light, START по цене 399 руб./мес.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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