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Bibi вернет своим пользователям 10% за корпоративные поездки

Агрегатор по заказу такси Bibi запускает собственную программу кешбэка за корпоративные поездки. Каждому b2b-клиенту вернется 10% от стоимости поездки на личный бонусный счет. Бонусные баллы можно частично потратить на личные поездки в приложении Bibi, акция продлится до 31 июля 2022 г.

«Приложение Bibi появилось совсем недавно на рынке агрегаторов такси в России, но мы с командой совершенствуем его каждый день. Чтобы поездки с Bibi были комфортны для ваших сотрудников, мы запускаем программу кешбэка за корпоративные поездки. Несмотря на фокус компании на b2b-сегменте, мы хотим, чтобы поездки и для b2c-аудитории были не менее приятными», — сказали представители Bibi.

Компания также сообщает, что использовать баллы можно сразу после начисления. Для списания баллов необходимо привязать банковскую карту, чтобы остаток суммы за поездку рассчитывался через нее.

Bibi запустился в июне 2022 г. Агрегатор сфокусируется на корпоративном сегменте и планирует занять долю ушедшего из России Gett.

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