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Небольшие интернет-магазины получат доступ к рекламным инструментам «Едадила»

Малый и средний бизнес, у которого есть интернет-магазины, теперь может самостоятельно продвигать товары в «Едадиле» — агрегаторе скидок и акций для покупателей. Таким образом локальные продавцы могут рассказать о своих товарах многомиллионной аудитории сервиса, больше 60% которой делают покупки в онлайне.

С помощью «Едадила» покупатели по всей стране сравнивают цены на товары в разных магазинах, а также узнают скидках и акциях. До сих пор рекламироваться в «Едадиле» могли только крупные торговые сети. Теперь с помощью сервиса небольшие интернет-магазины тоже могут рассказать о своих товарах покупателям как у себя в регионе, так и за его пределами. Например, продавец товаров для дома, который работает в Казани, при настройке рекламы в «Едадиле» может выбрать, в каких ещё городах будут показываться его предложения.

Чтобы продвигаться в «Едадиле», владельцу магазина нужно зарегистрироваться в рекламном кабинете сервиса, а затем добавить информацию о своих товарах, скидках и акциях на них. Эти предложения «Едадил» показывает в приложении и на сайте — с учётом предпочтений покупателей.

При таком продвижении интернет-магазин платит только за переходы покупателей из «Едадила» на сайт продавца. Сервис позволяет настроить рекламу таким образом, чтобы она показывалась постоянно или только в конкретные периоды. В рекламном кабинете «Едадила» продавцу доступна статистика по просмотрам категорий покупателями, их переходам из «Едадила» в интернет-магазин и по другим показателям. Каждому партнёру сервис выделяет персонального менеджера, который помогает работать с «Едадилом».

Сервис будет развивать рекламные возможности для партнёров — например, научится точнее прогнозировать получаемый трафик с учётом CPC, установленного продавцом. «Едадил» планирует также сделать рекламное продвижение доступным и для офлайн-магазинов.

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