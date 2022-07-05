SkyDNS обновила сканер уязвимостей

Компания «СкайДНС» переработала и обновила сервис проверки безопасности сети. Теперь он позволяет не просто оценить общий уровень информационной защиты, но и получить узкопрофильные отчеты по действующим правилам фильтрации сайтов в учебных заведениях и корпоративных сетях бизнеса и госучреждений. Об этом CNews сообщили представители «СкайДНС».

Сервис был кардинально переработан. Он получил новые категории опасных сайтов для сканирования возможных уязвимостей, новые списки вирусных сайтов для тестирования правил фильтрации, новую логику работы и, наконец, новый дизайн.

Сервис будет полезен не только для разовых проверок правил доступа к запрещенным и вирусным сайтам, но и поможет на регулярной основе отслеживать опасные тенденции.

Также пользователи контент-фильтра SkyDNS при помощи сервиса proverka могут проверить корректность настроек фильтрации.