Wildberries открыл новые пункты приемки товаров от предпринимателей Приволжского округа

В июне 2022 г. новые логоцентры Wildberries заработали сразу в двух населенных пунктах Приволжского федерального округа: в Набережных Челнах (республика Татарстан) и Ульяновске. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Здесь осуществляется приёмка поставок от представителей местного бизнеса, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства и поддержать предпринимателей региона. В соответствии с планами компании, появление нового центра также улучшит работу логистической службы компании в округе и ускорит доставку заказов до покупателей.

«Региональный бизнес продолжает развивать онлайн-каналы продаж: в 2022 г. число предпринимателей из Татарстана и Ульяновской области на Wildberries выросло почти втрое до 14240 и 3080 соответственно. Благодаря активному выходу в сегмент e-commerce, в январе-мае 2022 г. представители бизнеса из Татарстана нарастили свои продажи на 142% до 5,5 млрд руб., а из Ульяновской области – на 67% до 1,6 млрд руб. Мы надеемся, что запуск новых региональных пунктов приемки поставок позволит им оптимизировать собственные логистические расходы и поддержит дальнейший рост продаж», – сказали представители Wildberries.

Сортировочный центр компании площадью в 4400 кв. м. открылся по адресу: Ульяновск, 14-й Инженерный проезд, 9в., а объект площадью 2200 кв. м. — по адресу: Набережные Челны, Моторная ул., здания 16/5 и 16/6. Режим работы новых объектов: круглосуточно и без выходных.

Wildberries продолжает развитие складской инфраструктуры как самостоятельно, так и в сотрудничестве с предпринимателями. В 2022 г. новые объекты уже заработали в 12 регионах страны: Ивановской, Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской, Астраханской, Томской областях, а также в Ставропольском крае, Удмуртии, Северной Осетии, Алтайском крае и Чувашии.

***

Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера – свыше 113 млн пользователей (MAU).

По данным на июнь 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 760 тыс. предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 320 тыс. российских и зарубежных брендов. Около 50% товаров произведены в России.