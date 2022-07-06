Согласовать размещение передвижных торговых объектов можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья

«На региональном портале госуслуг появилась новая услуга для предпринимателей. ИП и юридические лица, которые планируют торговать мороженым, кофе, хот-догами, кукурузой и т.д. с помощью передвижного сооружения, могут подать онлайн-заявку. Место для торговли предоставят в течение семи рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Передвижные торговые объекты – это ручные тележки, с помощью которых можно продавать штучный и фасованный товар. Для продажи мороженого и охлажденных напитков тележка должна быть оснащена холодильным оборудованием, а для продажи горячих изделий, – подогреваемыми емкостями. Место размещения передвижного сооружения нужно согласовать с органом местного самоуправления.

Услуга «Предоставление права на размещение передвижного сооружения» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». На странице услуги есть перечень мест для торговли, из которого можно выбрать любую понравившуюся площадку. Также необходимо указать срок, на который будет размещено сооружение, – от двух месяцев до полугода. Важное условие для получения услуги: предпринимателю необходимо находиться в реестре МСП, также не должно быть задолженности по налогам.

Место предоставят без торгов за семь рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.