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Стартовала вторая волна приема детей в первый класс

С 6 июля 2022 г. на «Госуслугах» началась вторая волна приема заявлений для записи в первый класс. Сейчас подать заявления могут родители, чьи дети проживают не на закрепленной за школой территории. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Ребенка зачислят в школу, если есть свободные места. После приглашения со стороны школы нужно будет предоставить оригиналы документов очно.

«Родители могут заполнить форму на портале “Госуслуг” с 6 июля по 5 сентября 2022 г. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись. На одного ребенка можно подать несколько заявлений в разные школы. Это делает родитель или законный представитель. Сканы документов прикладывать не нужно — данные из профиля на портале заполнятся в форме автоматически. Уведомление о зачислении будет направлено в личный кабинет после того, как школа издаст акт о зачислении», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Услуга доступна в 66 регионах, а также в Екатеринбурге. Ведется работа по подключению всех регионов.

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