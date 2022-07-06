Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве

Дочерняя компания «Сбера» «Сберстрахование» и сервис путешествий Tutu.ru провели исследование и выяснили, что 28% россиян предпочитают путешествовать в одиночестве. В то же время 21% выбирают проводить отпуск вместе с любимым человеком, 13% — с друзьями и 12% — всей семьей. Еще 11% опрошенных нравится ездить в путешествия с детьми, 7% — с питомцами, 6% — со взрослыми родственниками и 2% — с коллегами. Об этом CNews сообщили представители «Сберстрахования».

Опрос проводился на портале Tutu.ru, в нем приняли участие 16640 жителей России.

Самыми популярными авианаправлениями этого лета стали Москва (18,2% проданных билетов), Сочи (14,4%), Санкт-Петербург (11%), Минеральные Воды (3,2%), Калининград (3,1%) и Махачкала (2,3%). Суммарно на эти города пришлось 50% оформленных авиабилетов. В железнодорожных направлениях лидируют Москва (22,2%), Санкт-Петербург (9,6%), Краснодар (3,6%), Анапа (3,3%), Адлер (3,2%), Ростов-на-Дону (2,6%), Сочи (2,2%), Симферополь (1,9%), Новороссийск (1,7%), Екатеринбург (1,4%).

Большинство опрошенных при выборе места отдыха ориентировались на возможность путешествовать по региону, а также доступные цены на товары и услуги (по 14%). 12% респондентов ответили, что для них важны культурно-исторические достопримечательности и столько же — что ищут тишину и покой. Для 11% россиян немаловажным фактором является возможность доехать до локации на поезде, для 10% — климат, для 9% — комфортные условия проживания, по 7% отметили необходимость наличия авиасообщения и возможности расширить кругозор. 4% опрошенных обращают внимание на возможность укрепить здоровье и пройти курс лечения.

Тем не менее, фактически большинство (24%) планирует отдыхать на пляже, 21% — путешествовать по региону, не привязываться к одной локации, 13% собираются ходить на экскурсии. Популярны и активные виды досуга: 7% любят ходить в походы, 3% — заниматься спортивным туризмом, еще 3% выбирают экстремальные виды спорта (например, альпинизм и серфинг), 3% — горный туризм.

Путешествовать самолетом в этом году выбрали 37% опрошенных. На втором месте по популярности — поезд, на котором в отпуск поедут 29% респондентов. На собственном автомобиле до места отдыха в этом году планируют добираться 7% респондентов.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Tutu.ru («Туту.ру») — российский сервис путешествий, где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. «Туту.ру» работает с середины 2003 г.